Mini-tremblement de terre en Thurgovie

Un tremblement de terre est survenu mercredi en début de soirée dans le canton de Thurgovie, à environ 5 km au sud-ouest de Kreuzlingen (TG). La secousse avait une magnitude d'environ 3 sur l'échelle de Richter, a indiqué le service sismologique suisse de l'EPFZ.

Le séisme, enregistré à 19h32, n'a vraisemblablement été ressenti que par peu de personnes. On ne s'attend à aucun dégât pour un tremblement de terre de cette magnitude, précise le communiqué.

En 2018, plus de 900 séismes ont été enregistrés en Suisse, mais seuls 25 avaient une magnitude de 2,5 ou plus. L'an dernier, l'activité sismique était dans la moyenne et a principalement été observée en Valais, dans les Grisons et le long du front alpin. (ats/nxp)