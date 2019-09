Un motocycliste entre en collision avec un bus et se tue

Un motocycliste qui circulait sur la Scheidgasse d’Interlaken en direction de Beatenberg a été mortellement blessé lors d’une collision avec un car postal. Il est décédé sur place malgré les mesures de sauvetage immédiatement engagées. Les causes de la collisions doivent encore être clarifiées.

Le motocycliste, grièvement blessé suite à l'accident a été encadré par les premiers secouristes jusqu’à l’arrivée des forces d’engagement dépêchées sur place. Malgré les mesures de sauvetage et de réanimation immédiates, l’homme est décédé sur les lieux de l’accident. Il s’agit d’un ressortissant portugais de 33 ans domicilié dans le canton de Berne. Le conducteur et les occupants du car postal sont indemnes.

Patrouilles sollicitées

La Scheidgasse a été fermée au trafic pendant quatre heures et demie en raison de cet accident. Une déviation a été mise en place. Plusieurs patrouilles et services spécialisés de la Police cantonale bernoise, deux équipes d’ambulanciers et une médecin-urgentiste ont été engagées.

Le Care Team du canton de Berne a également été convoqué pour l’encadrement des personnes concernées. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances et le déroulement exacts de l’accident.