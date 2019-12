Le National veut légiférer sur le port de la burqa

Berne La chambre haute préfère à l'initiative du comité d'Egerkingen, qui veut interdire le port du voile intégral, l'obligation de s'identifier de visu selon les cas de figure. Plus...

Suisse Les problèmes liés au port du voile, du niqab ou de la burqa seront réglés de manière ciblée au niveau de la loi à des fins d'identification.

Religion Le Centre suisse islam et société, à, Fribourg lance un nouveau master. Questions d'actualité à son directeur, Amir Dziri.

Suisse Le port de la burqa ne sera plus possible à St-Gall dès le 1er janvier où une nouvelle loi rentrera en vigueur. Les personnes en infraction seront dénoncées au Ministère public.