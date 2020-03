Quels sont les noms les plus donnés aux chiens, aux vaches et aux chevaux?

Identitas, l'entreprise qui gère le recensement des animaux en Suisse, a rendu publics les noms les plus donnés aux vaches, aux équidés (chevaux, ânes, etc.) et aux chiens en Suisse. Ces chiffres sont disponibles pour chaque région linguistique, dans une plateforme de données accessible au public.

De nombreux autres jeux de données sont aussi disponibles, notamment sur l'évolution de la population, la distribution des naissances, les effectifs par sexe ou par canton.

Les statistiques concernant les vaches et les équidés proviennent de la base de données sur le trafic des animaux (BDTA). Quant aux chiens suisses, ils sont enregistrés dans la base de données Amicus. Les autres animaux de compagnie, notamment les chats, ne doivent pas être déclarés en Suisse.

Et vous, comment avez-vous baptisé votre vache, votre cheval ou votre âne? Pour quelles raisons? Transmettez-nous vos témoignages et vos images par mail à l’adresse 24heures.web@24heures.ch