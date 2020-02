Nouveau pont pour le viaduc de Gümmenen

Une grue a hissé mardi le nouveau pont en acier de 340 tonnes du viaduc ferroviaire près de Gümmenen (BE) sur un échafaudage de vingt mètres au-dessus de la Sarine. L'édifice de 400 mètres de long est en cours de rénovation depuis le printemps 2018.

Construit en 1901 pour relier Neuchâtel à Berne, le viaduc a été endommagé par le gel au niveau des piliers et des arcs. Les dalles de support des voies ne sont plus étanches. Et le pont en treillis en acier arrive à la fin de sa vie. Un nouvel ouvrage doit être construit pendant l'été.

Les travaux de rénovation doivent également permettre de doubler la voie, indique mardi l'entreprise ferroviaire BLS. Les coûts totaux sont estimés à 53 millions de francs. (ats/nxp)