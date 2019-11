Les nouveaux élus accueillis sous la Coupole

Pour la première fois le Valais enverra une femme au Conseil des Etats. La PDC Marianne Maret y siégera aux côtés du PDC sortant Beat Rieder. Le socialiste Mathias Reynard a perdu son pari. Plus...

Fédérales 2019 Pour la première fois, un élu écologiste siégera à Berne dans un fauteuil valaisan. Les femmes ont en revanche perdu leur représentation. Aux Etats, le ballottage est général. Plus...

Berne Dans le canton de Berne, les deux candidats UDC et PS ont passé la rampe lors du second tour de l'élection au Conseil des Etats. Plus...