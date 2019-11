Nouvelle rallonge pour la flotte de haute mer

Le cautionnement de la flotte de haute mer coûtera plus cher que prévu à la Confédération. Le Conseil fédéral demande au parlement une rallonge supplémentaire d'environ 129 millions de francs. Les pertes fédérales devraient avoisiner les 100 millions.

Le gouvernement a transmis sa requête de crédit supplémentaire aux commissions des finances du parlement dès la mi-octobre. Mais il ne l'avait pas communiqué publiquement.

Il avait déjà obtenu en juin une première rallonge de 215 millions pour honorer les cautionnements de 13 navires des compagnies maritimes SCL et SCT. Dans ce cas la Confédération devrait finalement subir une perte d'environ 200 millions.

Début des problèmes en 2008

Malgré les efforts entrepris pour renforcer les compagnies maritimes battant pavillon suisse, il n'a pas été possible d'éviter la sollicitation de cautionnements supplémentaires. Le nouveau crédit supplémentaire concerne les 8 navires de haute de mer de Massmariner SA. Le montant du crédit supplémentaire proposé par le Conseil fédéral correspond au prêt résiduel cautionné par la Confédération.

Le processus de vente de ces bateaux est en cours. Il n'est pour l'heure pas possible de fournir une estimation précise du produit net des ventes. Le plan de vente de la compagnie prévoit la cession des navires au meilleur prix et leur remise le plus vite possible.

Les problèmes de la flotte ont commencé en 2008, lorsque la crise financière s'est étendue au secteur maritime, et ils ont conduit à la vente d'une partie de la flotte en 2017. La crise des cautionnements a déjà coûté 204 millions à la Confédération. (ats/nxp)