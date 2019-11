Une nouvelle rame «moderne et récente»

Un train à deux étages, plus de 30% de places disponibles, du wi-fi: la nouvelle rame du TGV Lyria se veut «moderne et récente». Elle circulera entre les principales villes suisses et Paris dès le 15 décembre. Les trajets ont également été modifiés.

«Les enjeux climatiques vont avoir un impact majeur», a déclaré Fabien Soulet, directeur général de Lyria, lors d'une conférence de presse mardi à Lausanne. Dans une attitude «volontaire», «on doit prendre nos responsabilités et activer les leviers pour accélérer la transition vers la mobilité ferroviaire.»

«Le choix du train doit être une évidence»

Fabien Soulet a indiqué que le trafic ferroviaire émet 23% de moins de gaz à effet de serre que l'avion pour un même trajet. «Le choix du train doit être une évidence.» Pour accueillir une hausse tendancielle de la fréquentation – une croissance attendue de la mobilité de 25% entre la Suisse et la France selon l'EPFL –, 4500 places supplémentaires seront disponibles quotidiennement. Cela correspond à une augmentation de 360 à 507 places par rame.

Pour répondre aussi aux enjeux économiques, climatiques et touristiques, la nouvelle offre Lyria comprend huit allers-retours quotidiens Genève-Paris et six pour le trajet Lausanne-Paris. Parmi ces six trajets, trois passeront par Vallorbe et trois par Genève.

Ligne de Vallorbe «pérenne»

Il y aura désormais une ligne de moins qui passe par Vallorbe. Cette décision avait provoqué une levée de boucliers, notamment de la part du Conseil d'État vaudois. À la suite d'une table ronde entre Berne, le Canton de Vaud et Lyria, une convention a été signée en septembre pour étudier le marché et réfléchir à un éventuel retour de la quatrième ligne passant par Vallorbe.

La ligne de Vallorbe est «pérenne», a assuré le directeur général de Lyria lors du point presse. «Il n'y a pas de Lyria sans passer par le Jura.» Il a précisé que la nouvelle offre, avec trois trains à double étage plutôt que quatre trains à un seul étage, permet tout de même des capacités plus élevées.

Lors d'une cérémonie officielle après la conférence de presse, Nuria Gorrite, la présidente du Conseil d'État vaudois, a salué le projet Lyria 2020 qui «rassemble les peuples et garantit une prospérité économique». (ats/nxp)