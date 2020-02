Une nouvelle tempête va balayer la Suisse

Déjà touchée lundi soir par la tempête Petra, la Suisse va à nouveau être balayée par de violentes rafales de vent ces prochains jours. MétéoSuisse a émis samedi des alertes pour vents tempétueux de degrés 3 et 4 sur la Romandie dès dimanche soir 21h et jusqu'à mardi minuit.

Les rafales maximales aux endroits exposés pourront être de 100 à 140 km/h en plaine et de 130 à 180 km/h au-dessus de 1000 mètres, précise MétéoSuisse.

(La carte des dangers lundi)

30 cm de neige au-dessus de 1500 mètres

Un puissant courant d'ouest se mettra en place dès dimanche après-midi. C'est lui qui provoquera ces vents tempétueux ainsi que des précipitations jusqu'en milieu de semaine. La limite pluie-neige s'abaissera peu à peu à 2000 mètres dimanche, 1000 mètres lundi et même 700 mètres mardi. Au-dessus de 1500 mètres, il pourrait y avoir entre 10 et 30 cm de neige fraîche. Et de nombreuses congères probables, prévient MétéoSuisse.

La Suisse a été balayée par des vents violents dans la nuit de lundi à mardi. Les rafales de la tempête Petra ont dépassé les 150 km/h par endroits, mais les dégâts sont restés mesurés. Des pointes à 153 km/h ont été enregistrées au Chasseral (BE) alors qu'elles ont atteint 152 km/h au Hörnli dans le canton de Zurich. Le Moléson (FR) a quant à lui été balayé par des bourrasques à 146 km/h. La Dôle (VD) et le Col des Mosses (VD), ont également connu des rafales dépassant les 100 km/h.