Nouvelles menaces sur le procès de la FIFA

Le procureur de la Confédération Cédric Remund aurait participé à une réunion secrète avec le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, le 16 juin 2017. Le magistrat en charge des enquêtes en lien avec l’instance aurait été présent lors de cette rencontre qui réunissait également le procureur général de la Confédération Michael Lauber, son chef de la communication, et le procureur haut-valaisan Rinaldo Arnold, affirmaient samedi les quotidiens «Luzerner Zeitung» et «Süddeutsche Zeitung».

Les enquêteurs soupçonnaient la présence d’un cinquième participant à l’hôtel Schweizerhof de Berne ce jour-là. Des boissons auraient en effet été commandées pour autant de personnes. Les médias affirment donc qu’il s’agirait du magistrat vaudois. Or, celui-ci a repris le dossier FIFA à Michael Lauber. Le procureur général de la Confédération avait été dessaisi de l’affaire en juin 2019 pour ces rencontres secrètes avec les pontes de la Fédération internationale de football. Jusqu’à présent, les protagonistes de la réunion du 16 juin 2017 ont toujours affirmé ne pas se souvenir de cet événement. Il n’a pas non plus été protocolé. Un autre participant, ancien chef de la division Criminalité économique du Ministère public de la Confédération (MPC), avait été un temps soupçonné avant d’être blanchi.

Si la présence de Cédric Remund devait se confirmer, plusieurs dossiers pourraient bien vaciller. Le magistrat vaudois pilote notamment l’enquête de corruption sur l’attribution de la Coupe du monde 2006 à l’Allemagne. Il se penche aussi sur un contrat suspect de droits télévisés, révélé par les Panama Papers, entre l’UEFA et deux riches Argentins en 2006. ll avait été signé par Gianni Infantino, alors secrétaire général de l’instance européenne. C’est également lui qui avait signifié à l’ancien président de l’UEFA Michel Platini qu’il ne serait pas poursuivi dans le cadre de la procédure visant l’ex-boss de la FIFA Sepp Blatter.

Prescrit dans une semaine

Dans l’immédiat, le principal problème est le manque de temps. Le procès du Mondial allemand aurait dû se tenir il y a un mois mais a été repoussé jusqu’à ce lundi en raison de l’éclatement de la crise du coronavirus. Si la menace sanitaire pèse sur la reprise des débats, la possibilité d’un dessaisissement de Cédric Remund plane également avec les révélations de ce week-end. Mais l’affaire sera prescrite dans une semaine, le 27 avril. Si un tel cas devait se produire, les protagonistes ne seraient jamais jugés.

Contacté par nos confrères au sujet de l’éventuelle présence du procureur à cette réunion de juin 2017, le Ministère public de la Confédération a répondu qu’il ne «participait pas à la spéculation des médias». Cédric Remund n’a quant à lui pas réagi.