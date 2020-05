L'OFSP envisage une phase d'endiguement

Les chiffres de la pandémie de coronavirus continuent de légèrement baisser en Suisse, avec 119 cas d'infection en plus annoncés vendredi et 12 décès. «Nous envisageons donc une nouvelle phase, une phase d'endiguement», a annoncé devant la presse Daniel Koch, le chef de crise du coronavirus à l'OFSP.

Dans cette phase, il s'agit de freiner le plus possible la propagation du coronavirus. Chacun doit s'efforcer de ne pas transmettre le virus et de ne pas l'atttraper: les règles primordiales de la distance sociale et d'hygiène - se laver les mains- restent en vigueur et doivent impérativement être respectées. C'est un effort qui est demandé à tous, a rappelé Daniel Koch. Les cantons sont aussi appelés à agir.

Quarantaine

Le médecin cantonal de Zoug Rudolf Hauri a lui détaillé la pratique dans son canton. Les personnes testées positives sont appelées par téléphone et mises en quarantaine. Elles recoivent, ainsi que leur entourage, des instructions par oral et une check-list leur est envoyée. Les autorités s'informent sur leurs contacts des dernières 48 heures.

Une fois ces données recueillies, la ligue pulomaire prend contact avec ces personnes et leur entourage et leur explique les règles à suivre en quarantaine.

La ligue entretient des contacts quotidiens avec ces personnes et s'enquiert de leur état de santé. Si des symptômes aparaissent, une hospitalisation est envisagée. Le médecin de famille est associé à ces processus. Une fois la quarantaine écoulée, les autorités décident si elle peut être levée. Ce mode opératoire est bien accueilli par la population dans le canton de Zoug, a souligné le médecin cantonal, car tout le monde en profite.

Les masques ne manquent pas

Par ailleurs, la Confédération a livré 35 millions de masques jusqu'à la fin du mois d'avril. Treize millions l'ont été pour le commerce de détail, 22 millions pour les cantons, a indiqué de son côté Markus Näf, coordinateur des achats auprès du Département fédéral de la défense (DDPS). La Confédération compte également environ 20 millions de masques en stock et attend des livraisons de la part de six avions.

En outre, des masques textiles sont désormais également disponibles. L'Empa a approuvé les recommandations de la task force scientifique sur la question, a déclaré Markus Näf. Cela signifie que de tels masques fabriqués en Suisse sont maintenant disponibles sur le marché. (ats/nxp)