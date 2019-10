Opération antiterroriste: quatre ados libérés

Quatre des cinq adolescents arrêtés mardi au cours d'une opération antiterroriste dans les cantons de Berne, Zurich et Schaffhouse ont été libérés. Un mineur et six adultes sont toujours en détention.

Le Ministère public des mineurs de Winterthour a confirmé jeudi les quatre libérations, annoncées par la NZZ. L'enquête se poursuit. Les adolescents libérés habitent le canton de Zurich. Âgés de 15 à 17 ans, ils sont soupçonnés de violation de la loi interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique, de représentations d'actes violents et d'infraction à la loi sur les armes.

En plus des quatre jeunes zurichois, un adolescent bernois et six adultes ont été arrêtés mardi dans le cadre d'une opération menée par le Ministère public de la Confédération, le Ministère public des mineurs de Winterthour et celui du canton de Berne.

Une centaine d'agents de fedpol et des polices cantonales de Berne, Zurich et Schaffhouse ont été déployés pour l'occasion. Onze perquisitions ont été menées simultanément contre ces onze personnes. (ats/nxp)