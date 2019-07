Où divorce-t-on le plus en Suisse?

Les nouvelles mesures prisent depuis ce printemps au Danemark pour imposer des «cours de divorce» devraient à terme faciliter cette transition compliquée pour les 48% de couples qui divorcent chaque année dans ce pays.

La Suisse, avec ses 38,7% de divorce, pourrait paraître mois concernée. Pourtant, en y regardant de plus près, on se rend compte que les cantons ne sont pas égaux. En tête de ce classement, on trouve tous les cantons romands et le Tessin. Tous, à part Neuchâtel, dépassent les 40%. C’est le Jura qui détient la palme avec 51.2%, suivi par Genève (47,2%), Vaud (44%), Fribourg (43,8%), le Valais (43,1%) et Neuchâtel (38,8%).

Dimension culturelle

Cette disparité Suisse peut éventuellement s’expliquer par une dimension culturelle. Les taux de divorce en Autriche (36%) et en Allemagne (37,7%) se rapprochent de la moyenne Suisse allemande. La Suisse romande et le Tessin se rapprochent de leurs voisins: l’Italie (47,9%) et la France (55%).

La Suisse a vu une forte augmentation du nombre de divorces en 2010. Depuis, celui-ci s’est stabilisé et est en légère baisse en 2017. D’après les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, le nombre de mariages diminue aussi.