Par sécurité, la route de l'Axen reste fermée

La route de l'Axen reste fermée au trafic jusqu'à nouvel ordre entre Flüelen (UR) et Brunnen (SZ) en raison du risque d'éboulement. Des spécialistes ont tenté mardi de dynamiter deux gros blocs de roche instables, mais l'opération a échoué.

Ces deux blocs de roche se trouvent directement au-dessus de la route à environ 1000 m d'altitude, soit environ 500m au-dessus de la chaussée, a indiqué mardi l'Office fédéral des routes. Une nouvelle évaluation de la situation sera effectuée mercredi.

Mardi, des spécialistes ont effectué des dynamitages contrôlés pour tenter de déloger les deux blocs de roche. La tentative n'a pas réussi.

Plus de 1000 tonnes

Les deux blocs de 300m3 et 200m3 pèsent plus de 1000 tonnes. Ils se trouvent dans un ravin. Juste au-dessus, il y a d'autres blocs de roche instables. Il n'est pas possible actuellement de pénétrer dans cette zone pour des raisons de sécurité.

La route de l'Axen reste donc fermée entre Flüelen et Brunnen. Une déviation a été mise en place.

Un éboulement s'est produit dimanche dans le haut de la vallée de Gumpisch, entre Flüelen et Sisikon (UR) en raison des fortes pluies. La masse de pierres, dont un bloc pesant 12 tonnes, s'est arrêtée en dessous de la route de l'Axen. Il n'y a pas de blessé et la chaussée n'est pas endommagée. (ats/nxp)