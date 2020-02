Qui va payer pour les annulations?

Des centaines d’événements annulés

L’annonce du Conseil fédéral a créé une véritable onde de choc dans l’ensemble de la Suisse. Le nombre des événements annulés ou reportés, dont la liste n’a cessé de s’allonger au fil de la journée de vendredi, fait réaliser l’impact vertigineux de la mesure. Spectacles, concerts, manifestations sportives, carnavals, foires et salons: l’interdiction des événements réunissant plus

de 1000 personnes touche toute la société des loisirs de Suisse, et au-delà.





Suisse romande À Genève, l’annulation la plus marquante est celle de la 90e édition du Salon de l’auto. De nombreux spectacles, à l’instar de ceux des humoristes Marina Rollman et Jérémy Ferrari, sont repoussés à une date ultérieure. Une messe historique catholique au sein de la cathédrale Saint-Pierre (protestante) devant se tenir samedi – une première en 500 ans – est aussi

reportée.



Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) romandes à Bagnes, le salon Choc Altitude à Crans-

Montana, la choucroute géante de Christian Constantin ainsi que de nombreuses manifestations sportives et carnaval: c’est l’hécatombe également en Valais, mis au régime sec avant le carême.



Bâle-Ville Parmi les annulations, celle du Carnaval de Bâle est probablement l’une des plus spectaculaires. Depuis nos contrées, la déception est difficile à percevoir, mais à Bâle l’annonce du Conseil fédéral a fait l’effet d’une bombe. L’annulation des «Drey scheenschte Dääg» (ndlr: trois plus beaux jours), qui aurait dû se dérouler ce week-end jusqu’à lundi, est une véritable catastrophe.



Les Bâlois se préparent des mois durant pour le week-end le plus important de l’année, qui attire 200000 visiteurs et est même classé au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

Autre événement important du canton, le salon horloger Baselworld 2020, dont l’ouverture était initialement prévue pour fin avril, a été reporté au 28 janvier 2021!



Distance sous la Coupole À Berne, la session parlementaire de printemps, qui s’ouvre ce lundi, n’acceptera aucun visiteur. «Outre les mesures d’hygiène habituelles, il y a lieu notamment de réduire le nombre de personnes présentes dans le Palais du parlement. Lors d’un jour de session ordinaire, ce sont en général plus de 1000 personnes qui s’y déplacent», constate la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale. Exit les classes d’élèves, lobbyistes ou conseillers: seuls les parlementaires et les journalistes accrédités auront accès au Palais fédéral. La Délégation administrative recommande également aux parlementaires d’éviter de s’échanger des poignées de main.



Des cantons vont plus loin À Berne comme dans plusieurs autres cantons, à l’instar du Jura, de Lucerne ou encore des Grisons, une autorisation est désormais nécessaire pour les événements réunissant moins de 1000 personnes. En terres lucernoises comme dans les Grisons, les manifestations de moins de 1000 participants «à caractère suprarégional et/ou à participation internationale» sont également interdites.



L’Argovie a pour sa part décrété que chaque événement réunissant plus de 150 personnes devait être soumis à autorisation. Cela concerne donc également les cinémas. «Mais ils n’ont besoin de le faire qu’une seule fois et non pas pour chaque séance», a précisé le conseiller d’État en charge de la Santé, Jean-Pierre Gallati.



Zurich Par sa taille, Zurich propose sans doute l’offre culturelle la plus riche du pays, et compte ainsi le plus grand nombre d’annulations, du Salon du jardinage au concert de Santana au Hallenstadion. Même l’assemblée communale du 2 mars de Meilen, bourgade située sur la Goldküste, est annulée. Les autorités zurichoises ont précisé vendredi que les manifestations de moins de 1000 personnes étaient toujours autorisées, du moins jusqu’à la fin du week-end. La situation sera réévaluée lundi. Lucie Monnat