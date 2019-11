Le PDC veut aussi pénaliser l'homophobie

Les délégués du PDC réunis samedi à Langenthal (BE) recommandent de soutenir l'extension de la norme antiraciste à l'homophobie. Egalement soumise au peuple le 9 février, l'initiative pour davantage de loyers abordables devrait en revanche être rejetée, selon eux.

Les délégués démocrates-chrétiens ont pris ces deux décisions à de très nettes majorités. Par 125 voix contre 18 et huit abstentions en faveur de la loi combattue par un référendum de l'UDF notamment, et par 117 voix contre 29 et quatre abstentions contre le texte soutenu par le camp rose-vert et les locataires.

L'extension de la norme antiraciste aux actes discriminatoires et appels à la haine fondés sur des orientations sexuelles vise à protéger la communauté homosexuelle, bisexuelle, transgenre ou intersexe (LGBTI). Contrairement à ce que prétendent les référendaires, elle ne limite pas de manière excessive la liberté de conscience, ont souligné les démocrates-chrétiens.

Quant à l'initiative, elle permet une intervention trop forte de l'Etat dans le marché immobilier, d'après le PDC. Elle demande que 10% des nouveaux logements soient déclarés d'utilité publique, les initiants estimant que les loyers du marché sont en général nettement plus élevés que ceux des logements d'utilité publique, la différence enrichissant les spéculateurs sans profiter aux locataires.

Prochaine législature

Le PDC peut aborder la prochaine législature sereinement, a estimé samedi son président Gerhard Pfister. Grâce à ses résultats «stables» aux élections, aucune majorité ne sera atteinte sans le PDC pendant les quatre prochaines années au Parlement, souligne-t-il.

Le PDC doit profiter de cette constellation, a lancé Gerhard Pfister lors de son discours devant l'assemblée des délégués. «Nous ne voulons pas seulement être celui qui fait pencher la balance. Nous voulons produire des résultats grâce à notre propre politique.»

Avec cette nouvelle dynamique, les démocrates-chrétiens ont également la responsabilité de présenter plus de solutions issues du centre, a-t-il poursuivi. La Suisse en profitera, car tout état profite d'une consolidation de la «politique du centre». Une politique qui est équilibrée, pragmatique et qui garantit les valeurs, selon lui.

Une force qui rassemble est nécessaire, car le succès de la Suisse réside dans sa cohésion, note encore le président du parti. Et de préciser que la politique du centre, et avec elle le PDC, a la mission de conserver cette cohésion.

Gerhard Pfister a encore indiqué que le PDC allait s'engager pour «le maintien des relations bilatérales», une loi sur le CO2 conséquente, ainsi que pour la suppression de la discrimination fiscale des couples mariés. (ats/nxp)