Un pédophile devra suivre une thérapie stationnaire

Allemagne La police allemande a découvert, par hasard, chez un homme de 44 ans un garçon dont la mère était sans nouvelles depuis plus de deux ans. Plus...

Procès Le trentenaire qui filmait ses abus sur des fillettes écope de 6 ans de prison et d'un traitement ambulatoire. Plus...

Ouest lausannois Inquiétude à Renens chez les parents d’élèves. Mais l’existence d’un homme louche dont on dit qu’il traîne aux abords des préaux n’est pas démontrée. Plus...

Saint-Gall La justice avait ordonné une mesure institutionnelle jusqu'à fin mai 2020 contre un sexagénaire condamné pour actes sexuels. Le TF admet le recours du Ministère public saint-gallois. Plus...

Enquête L'un des plus anciens sites pédophiles du «dark web» a été fermé par les autorités américaines et britanniques, qui ont mené un vaste coup de filet dans 38 pays différents. Plus...