Dimanche, aux petites heures du matin, une course poursuite à vive allure s’est terminée de manière tragique. Les images parues dans la presse alémanique des restes d’une luxueuse voiture de sport volée témoignent de la violence de l’accident qui a secoué le village de Galgenen (SZ).

Alors qu’il tentait d’échapper à un contrôle de police, le conducteur du bolide a heurté un îlot de circulation à une vitesse de 169 km/h. La collision l’a propulsé dans les airs et le véhicule s’est encastré 50 mètres plus loin dans la façade d’un immeuble, terminant sa course dans la cuisine de la famille A. La voiture a pris feu et les flammes se sont propagées dans l'habitation.

Le couple A. et ses trois enfants, qui se trouvaient dans une autre pièce, sont parvenus à quitter les lieux sains et saufs. Le conducteur est décédé sur place. Les flammes ont détruit le bâtiment mais les pompiers ont pu sauver une maison adjacente qui menaçait aussi de partir en fumée.

Voiture volée en Thurgovie



Selon la police cantonale, le conducteur avait volé la voiture dans le canton de Thurgovie. Les plaques d’immatriculation avaient, elles aussi, été dérobées. L'identité de la victime n’était dans un premier temps pas connue mais elle vient d’être établie, mardi, grâce à la banque de données ADN de la police. Il s’agit d’un Saint-Gallois de 29 ans qui n’a jamais passé son permis de conduire. Les autorités cherchaient à l’arrêter car il n’avait pas payés des amendes pour resquillage. Il n’avait pas de domicile connu.

Elan de solidarité



Alors que leur domicile partait en fumée, le couple A. et ses trois enfants, âgés de 3, 6 et 8 ans, ont pris leurs jambes à leur cou, sans avoir le temps d’emporter quoi que ce soit. «Nous avons tout perdu» , se désole le père dans «Blick». Selon le quotidien, cette famille afghane a fui son pays il y quatre ans pour demander l’asile en Suisse. Son sort suscite un élan de solidartié.

Un habitant a lancé sur Facebook un appel aux habits. La municipalité de Galgenen s’occupe elle aussi d’une telle collecte. Elle rapporte que les sacs remplis d’habits et de jeux ont afflué. La Commune a aussi ouvert un compte: les sommes versées serviront à acheter du nouveau mobilier. Les autorités recherchent activement un nouveau toit pour les délogés. Secrétaire communal, Patrick Fuchs promet: «Nous allons leur trouver une solution définitive. Ce sont nos habitants.»