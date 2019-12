«Les personnes transgenres pourront faire l’armée»

Intégrer les minorités dans l’armée, augmenter les femmes dans les effectifs, rendre le service militaire plus attractif, faire accepter par le peuple l’achat de nouveaux avions de combat… les défis sont nombreux pour la Valaisanne Viola Amherd, qui est arrivée à la tête du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) au début de l’année. Interview.

En août, Ellyot, jeune transgenre de 21 ans, expliquait dans nos colonnes avoir été déclaré inapte à l’armée en raison d’un changement de sexe, et ce malgré de bons résultats sportifs ainsi que médicaux. Comment avez-vous réagi à ce témoignage?

Il existe aujourd’hui des règlements qui ont été édictés dans le passé et ne sont plus adaptés à notre société. Selon moi, aucune discrimination ne doit être acceptée dans l’armée. J’ai donc très vite pris contact avec le chef de l’armée, Philippe Rebord, et on a décidé de changer l’article prévoyant que la transsexualité rend inapte au service militaire.

Dans la pratique, quand la situation va-t-elle changer?

J’ai pris des mesures pour que les personnes transgenres ne soient plus systématiquement déclarées inaptes au service dès le début 2020.

Cela veut dire qu’Ellyot ou d’autres personnes trans pourront prochainement être déclarés aptes à servir sous les drapeaux?

Oui, à condition qu’ils soient en bonne santé.

Une autre catégorie de la population que vous souhaitez voir davantage porter le treillis est la gent féminine. Pourquoi?

La moitié de nos citoyens est composée de femmes. Dans les rangs de l’armée, elles ne représentent que 0,8% des effectifs. Que cela soit dans les milieux économiques ou ailleurs, il a été démontré que des équipes mixtes réalisent de meilleures performances. Cela s’applique, selon moi, aussi à l’armée. De plus, j’estime que c’est une opportunité pour les femmes de faire quelque chose d'utile pour leur pays et leur vie civile.

Un service obligatoire pour les femmes est-il envisagé?

Nous allons en discuter, notamment dans le cadre des réflexions menées pour résoudre le problème de l’alimentation des effectifs, mais ce n’est pas la première mesure que je voudrais entreprendre.

Mais comment comptez-vous rendre l’armée plus attractive aux yeux des femmes et auprès des jeunes en général, à l’heure où elle fait de moins en moins rêver?

Nous avons déjà commencé à agir avec la formation de cyberspécialistes qui peuvent obtenir un diplôme reconnu dans toute la Suisse. Nous avons mis sur pied ce programme avec la branche, ce qui est très important et pourrait être reproduit dans d’autres domaines. Il est désormais aussi possible de recevoir des crédits universitaires dans le cadre du service militaire. Nous devons continuer à développer ce genre de collaboration avec les universités, mais également avec les hautes écoles.

Il faudra cependant toujours motiver des gens à devenir des soldats «lambda»…

Il y a aussi des tâches intéressantes dans l’armée plus traditionnelle. Il est toutefois à mon avis nécessaire d’en moderniser l’organisation. On me dit par exemple souvent que les recrues doivent rester à leur caserne la nuit du vendredi au samedi alors qu’elles n’ont rien à faire. On doit penser à adapter ce genre de choses.

Le Conseil fédéral a décidé de durcir les conditions d’accès au service civil dans le but de contrer l’hémorragie des effectifs de l’armée. Après le Conseil des États, le Conseil national a à son tour validé un renforcement de la loi mercredi. Est-ce vraiment la solution?

Aujourd’hui, il est trop facile de laisser de côté l’armée et d’entrer au service civil. En tant que membre du Conseil fédéral, je soutiens cette révision, ce qui n’exclut pas que je poursuive, en tant que cheffe de département, l’objectif de rendre le service militaire plus attractif. Et je suis convaincue que ce n’est pas en nuisant aux autres que l’on améliore sa propre situation. Il faut tout d’abord balayer devant sa porte.

Vous n’êtes donc pas favorable à cette idée?

Si, je le suis car il y a tout de même des problèmes. Prenons l’exemple d’un individu qui fait l’école de recrues et y passe son permis de conduire pour poids lourds. Il n’est pas normal que ce dernier puisse décider ensuite de quitter l’armée pour le service civil. C’est comme dans une entreprise. Si elle nous paie une formation, il est correct d’y rester quelque temps en guise de contrepartie.

Les deux Chambres ont également débattu cette semaine de l’achat des avions de combat, dossier majeur de votre département. Le peuple se prononcera sur le sujet en 2020. Comment comptez-vous convaincre les Suisses de valider cet investissement de 6 milliards de francs, et en particulier les Romands qui avaient largement dit non au Gripen en 2014?

L’important est d’informer les gens de manière transparente et de leur expliquer que la sécurité de toute la population est en jeu. Si on veut la garantir, on a besoin d’une armée qui fonctionne et de forces aériennes capables de nous protéger contre les menaces venant du ciel.

Lesquelles, par exemple?

En premier lieu des actes terroristes. Nous avons vu par le passé que cela peut arriver. Jusqu’à maintenant, on a eu de la chance en Suisse de ne pas avoir été touché, mais on doit être prêt pour ce genre d’éventualité. Les conférences internationales sont aussi des rendez-vous sensibles qui nécessitent la protection des forces aériennes. L’évolution internationale est un point d’interrogation et on ne doit pas exclure des interventions étatiques.

Daniel Brélaz déclarait récemment que «si un chasseur vient menacer notre espace souverain, c’est qu’il a traversé tous les pays voisins. Si cela a été possible, c’est que l’OTAN est mort.» Un tel scénario est-il vraiment plausible?

Personne ne peut prédire l’avenir. En l’occurrence, il ne s’agit pas uniquement d’empêcher que nous soyons attaqués. Nous devons aussi protéger notre espace aérien pour ne pas être mêlés à des conflits d’autres pays en garantissant que leurs avions ne puissent pas traverser la Suisse.

Quel est le plan B en cas de refus dans les urnes?

Pour le moment, je me concentre sur la votation. Si le peuple dit non, je me mettrais dès le lendemain au travail pour concevoir un nouveau projet afin de garantir la protection de la population.

Témoignage

Ellyot avait accepté de raconter son histoire à visage découvert le 15 août dernier. Une décision qui a visiblement porté ses fruits puisque depuis l’armée s’est positionnée sur le sujet et compte bien faire changer les choses.

«Je veux prouver que je peux le faire»

«C’est une super nouvelle!», réagit Ellyot, enchanté d’avoir désormais une chance de pouvoir faire l’armée. Né fille, cet habitant de Lully a changé de sexe et souhaite faire le service militaire comme les autres jeunes hommes de son âge. Malgré de bons résultats sportifs et médicaux, il a été recalé en juin car «il est écrit dans le manuel qu’une personne transgenre est d’office déclarée inapte».

Courageux, il avait choisi de témoigner à visage découvert dans «24 heures» en août 2019. Et son cri du cœur a été entendu puisque dès le lendemain, le chef de l’armée, Philippe Rebord, affirmait être favorable à l’intégration des transgenres. Aujourd’hui, c’est la conseillère fédérale qui révèle qu’elles ne seront plus systématiquement déclarées inaptes dès début 2020.

«Il y a deux jours encore, mon père me disait de ne pas me faire trop d’espoir, confie Ellyot, qui est toujours dans l’attente du résultat du recours qu’il a déposé contre la décision des médecins de l’armée. Cette annonce me remplit de joie et je suis plus déterminé que jamais à prouver que, même si je ne suis pas né homme, je peux faire comme les autres. J’irai jusqu’au bout!»