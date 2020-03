En pleine crise, l’offensive des hôpitaux interroge

Le communiqué diffusé vendredi par H+ a de quoi surprendre, voire effrayer. L’affirmation choc de la faîtière des hôpitaux suisses: «La Confédération veut fermer 120 hôpitaux et supprimer 10'000 postes de travail.» Et d’insister sur le contexte: «Le coronavirus occupe les esprits en Suisse. La mise en consultation de la révision de deux ordonnances à la mi-février est passée totalement inaperçue.»

Dans les faits, ces textes prévoient l’harmonisation des tarifs hospitaliers dans le domaine stationnaire. Selon un avis de droit commandé par H+, cela provoquerait un manque à gagner de 670 millions de francs par an pour les hôpitaux, entraînant la fermeture de nombreuses structures.

Au-delà du jeu politique, la mise en contexte et le calendrier interrogent. La consultation court jusqu’au 20 mai. N’est-ce pas incendiaire d’évoquer le scénario anxiogène d’une fermeture de 120 hôpitaux et de la perte de 10'000 emplois aujourd’hui? La présidente de H+ et première citoyenne du pays, Isabelle Moret (PLR/VD), nous renvoie vers la direction de la faîtière.

Dorit Djelid, cheffe de la communication, nous répond: «Nous avons fait le lien avec le coronavirus parce que la situation montre que les infrastructures hospitalières sont nécessaires. On voulait secouer le cocotier, aussi pour prévenir des conséquences de ces ordonnances.» Au risque de faire paniquer les gens? «Bien sûr, cela peut faire peur. Mais, même sans le coronavirus, cette communication doit réveiller les gens. La population souhaite avoir des structures hospitalières proches. C’est ce qui est en jeu.»

Le conseiller national Benjamin Roduit (PDC/VS) estime que «cette récupération est totalement déplacée. Ce n’est pas le moment de s’entre-déchirer ou de faire peur aux gens et ce n’est pas honnête. Le Conseil fédéral ne veut pas fermer 120 hôpitaux. Il s’agit d’une consultation sur des mesures qui étaient attendues et font partie d’un paquet d’économies. On peut en débattre sereinement.»

Sa collègue Léonore Porchet (Verts/VD), spécialiste en communication, pose un double regard sur la pratique de H+. «C’est compréhensible, lorsqu’on fait de la communication, d’essayer d’attirer l’attention des médias. Mais, là, c’est maladroit, voire moche, de profiter d’une épidémie qui fait peur à beaucoup de gens et de faire pression sur le monde hospitalier.»

La conseillère aux États Johanna Gapany (PLR/FR) se montre plus clémente: «C’est le rôle de H+ d’attirer l’attention quand une modification peut toucher la vie des hôpitaux. Le but final sera de trouver le bon compromis politique par rapport à ce projet de prix de référence dans le stationnaire. Et, si le politique tient compte des situations exceptionnelles, il légifère sur la base de la situation générale.»