Plusieurs blessés lors de travaux au Titlis

Plusieurs personnes ont été blessées mercredi matin lors de travaux de révision du téléphérique du Titlis, au-dessus d'Engelberg (OW), indique la police obwaldienne. Celle-ci confirme une information révélée par le site en ligne du «Blick». Ce sont des employés et non des touristes qui ont été touchés. On ignore toutefois la gravité de leurs blessures et le nombre de personnes impliquées.

La Rega a été engagée pour cette opération. (ats/nxp)