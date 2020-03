La police doit intervenir trop souvent encore

La majorité de la population s'en tient aux prescriptions du Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Mais il y a des exceptions, qui donnent fort à faire à la police.

La semaine passée, les forces de l'ordre ont dû intervenir trop souvent, déplore le président des commandants de police cantonaux Stefan Blättler dans le «SonntagsBlick».

A travers tout le pays, les agents ont constaté que certaines personnes ne respectent pas la distance sociale requise. Ces gens étaient assis en commun dans les parcs, formaient des groupes sur les rives des lacs et ne se tenaient pas à distance les uns des autres, résume M.Blättler.

Au final, c'est une question de bon sens: dans la situation actuelle, nous ne sommes pas uniquement responsables de nos propres actes, mais aussi de leurs conséquences sur les autres, souligne M.Blättler. «Nous avons besoin de toute la population pour endiguer la pandémie».

«La vie s'est nettement ralentie»

Le premier policier de Suisse observe toutefois aussi une amélioration de la situation. La différence par rapport au week-end dernier est frappante: «La vie s'est nettement ralentie». Il faudra voir si les nouvelles mesures décrétées par le Conseil fédéral atteignent les irréductibles.

Les agents de police discutent beaucoup aussi avec les parents qui laissent leurs enfants jouer en groupe dehors. Ceux-ci sont renvoyés à la maison, ce qui engendre parfois de l'incompréhension. M.Blättler en appelle à la responsabilité particulière des parents en ce moment. «Nous sommes conscients que beaucoup de libertés sont actuellement restreintes, mais c'est le seul moyen de protéger les groupes à risque».

Le Conseil fédéral recommande de rester chez soi dans la mesure du possible et de garder une distance de deux mètres au moins entre les personnes. Depuis vendredi, les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits dans l'espace public. (ats/nxp)