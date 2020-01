2020, l'année de tous les dangers pour le PS

«C’est l’achat d’armement le plus cher de l’histoire»

«Lorsqu’on veut doter la police de nouvelles voitures, on n’achète pas des Lamborghini», lâche Priska Seiler Graf (PS/ZH) aux journalistes présents ce mercredi. Pour lancer le référendum contre l’achat d’avions de combat, les opposants ont multiplié les métaphores. «Après l’échec du Gripen, l’armée n’a pas fait son autocritique, il faut refuser ce chèque en blanc», ajoute Fabien Fivaz (Verts/NE), qui rappelle que le peuple n’aura pas son mot à dire sur le type de jet. «Il faut bien se rendre compte qu’il s’agit de l’achat d’armement le plus cher de l’histoire», lâche Lewin Lempert, secrétaire général du GSsA.



Car pour les opposants, ce n’est pas une facture de 6 milliards que la droite veut faire avaler aux citoyens, mais un somme quatre fois plus grande en raison des coûts d’entretien. De l’argent qui manquerait ailleurs, par exemple dans l’éducation, la santé, la sécurité publique, les assurances sociales ou le problème le plus pressant, la lutte contre le changement climatique.



«Des avions de chasse légers suffiraient»



Selon les référendaires, l’acquisition d’avions de combat n’a aucun sens du point de vue de la politique de sécurité. «Pour garantir les services de police aérienne, des avions de chasse légers suffiraient. Or cette alternative moins coûteuse n’a pas été examinée par le Département de la défense», critique Priska Seiler Graf. Et Fabien Fivaz de souligner que même le Conseil fédéral reconnaît qu’une guerre conventionnelle est hautement improbable et que les principales menaces sont ailleurs. «Les avions de combat sont inutiles dans la cyberguerre, contre le terrorisme ou les missiles de croisière.»



Les opposants ont jusqu’au 9 avril pour recueillir 50'000 signatures. Le scrutin pourrait avoir lieu le 27 septembre. Il s’agira d’un combat gauche-droite, puisque tous les partis bourgeois soutiennent l’acquisition. Leur argument? Sans défense aérienne, l’armée ne pourra pas remplir son mandat de défense défini par la Constitution. Pour la droite, refuser les avions, c’est dire non à l’armée.