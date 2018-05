Berne accueille le leader de la gauche roumaine, poursuivi par la justice

C’est un politicien à la fois puissant et controversé. Liviu Dragnea effectue dès ce mardi, avec une délégation parlementaire roumaine, une visite officielle en Suisse. Le président de la Chambre des députés discutera de l’espace Schengen avec Dominique de Buman, son homologue du Conseil national, et s’entretiendra avec le président de la Confédération, Alain Berset (lire ci-contre).

Ce 29 mai, Liviu Dragnea est aussi attendu devant la justice de son pays. Mais les chances pour qu’il s’y présente avant de monter dans l’avion sont très minces. Convoqué il y a un mois par le même tribunal, le chef du Parti social démocrate (PSD) lui a fait faux bond: le parlement annonçait le jour même qu’il était en Israël. Explication: une visite surprise à l’invitation de Benjamin Netanyahou, qui se réjouissait que Bucarest envisage de déplacer son ambassade à Jérusalem.

Liviu Dragnea, 55 ans, aurait de quoi être inquiet: la Direction nationale anticorruption requiert 7 ans et demi de prison à son encontre pour abus de pouvoir dans son fief au sud de Bucarest. Il aurait favorisé l’emploi de deux membres du parti à la direction locale en charge de la Protection de l’enfance. En novembre dernier, une enquête de l’Office européen de lutte antifraude l’éclaboussait déjà. Le leader du PSD est soupçonné d’abus de pouvoir, de création d’emplois fictifs, d’association en bande organisée et de faux et usage de faux en vue d’obtenir illégalement des fonds de l’Union européenne (UE) – en l’occurrence 21 millions d’euros.

Condamné en 2016

Liviu Dragnea a en outre déjà été condamné à une peine de prison de 2 ans avec sursis en 2016 pour avoir tenté d’influencer le résultat d’un référendum organisé en 2012. Une sacrée épine dans le pied qui l’a empêché de devenir premier ministre après l’écrasante victoire de son parti aux législatives de fin 2016. Le président Klaus Iohannis (centre droit) affirmait sa volonté de ne pas nommer un premier ministre condamné au pénal.

Mais c’est là le seul atout que le président possède dans sa manche car, pour le reste, c’est bien le leader du PSD qui mène la danse depuis un an et demi en Roumanie. Liviu Dragnea, c’est d’abord une pugnacité à toute épreuve qui lui permet de résister à la pression judiciaire, mais aussi à tous ceux qui rêvent de le voir vaciller. Par deux fois, il nomme un «fidèle» au poste de premier ministre, et par deux fois il les évince en leur reprochant de prendre trop de liberté. Cette mainmise sur son parti fait grincer des dents, mais Liviu Dragnea insiste: il propulse Viorica Dâncila, issue de sa garde très rapprochée. Elle devient la première femme premier ministre du pays. Depuis, elle brille par son entière soumission au chef mais aussi par une incompétence sidérante à ce niveau.

Mais le parti et son leader savent résister. Après avoir provoqué les plus grosses manifestations jamais vues dans le pays depuis 1989 en réaction à des projets législatifs de dépénalisation de la corruption, l’Exécutif est régulièrement contesté par la rue. Qu’il valide des augmentations de salaires sans précédent dans le public ou impulse une «révolution fiscale» inédite, le PSD inquiète.

«Populisme»

Liviu Dragnea, lui, caresse son électorat, rural et pauvre, dans le sens du poil malgré l’agacement de l’UE qui, outre la corruption, lui reproche d’accroître les déficits uniquement au profit de dépenses sociales. Pour Ionu Dumitru, président du Conseil fiscal roumain, «nous pourrions profiter de la bonne santé économique pour investir tant du côté des infrastructures que de la santé et de l’éducation. Malheureusement, toutes les mesures relèvent du populisme.» À l’image de son peu d’empressement à se présenter devant la justice, Liviu Dragnea semble avoir d’autres priorités. Au grand dam des Roumains. (24 heures)