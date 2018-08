Berne veut booster la formation des pilotes de ligne

Avec l’irrémédiable croissance du trafic aérien, la demande en pilotes de ligne explose d’année en année. Certaines compagnies doivent faire face à une pénurie. Ainsi, Ryanair a dû annuler des vols l’automne passé et Emirates y songe à son tour. En Suisse, si la situation n’est pas aussi noire, l’inquiétude est réelle. «La demande croissante en pilotes dans les années à venir pourrait représenter un certain défi, notamment parce que le marché du travail suisse est relativement petit, or nos exigences pour la formation restent élevées», indique Swiss.

Pour remédier à ce potentiel manque de commandants de bord, des discussions ont lieu actuellement entre les compagnies suisses et l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). «Une révision de l’ordonnance sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) est en cours. L’entrée en vigueur de la révision est prévue pour le 1er janvier 2019», confirme Antonello Laveglia, porte-parole de l’OFAC.

Pour de nombreux aspirants, ces aides sont les bienvenues car apprendre à piloter un avion de ligne coûte très cher. D’après l’Office, le montant de la formation s’élève entre 120'000 francs et 180'000 francs en fonction du cursus suivi. Depuis 2016, l’OAFA prévoit de couvrir jusqu’à la moitié de ce montant. En deux ans et demi, 397 bourses ont été délivrées, pour un total de près de 5 millions de francs versés. En moyenne, 150 dossiers sont acceptés par an. Le chiffre paraît élevé mais il faut savoir qu’à elle seule, Swiss a besoin de 70 à 80 nouveaux pilotes chaque année, par exemple.

Disposition à revoir

Aujourd’hui, ces bourses sont délivrées uniquement si l’aspirant a une promesse d’embauche, pendant cinq ans, de la part d’une compagnie suisse. Cela devrait changer l’an prochain. «Le but était d’éviter qu’un pilote formé parte à l’étranger à l’issue de son cursus. Mais cette disposition ne semble pas être évidente pour les compagnies, elle sera revue», explique Antonello Laveglia. Cette promesse engage en effet un transporteur aérien sur six ou sept années, en comptant les deux ans que dure une formation (lire l’encadré). Or, en raison des fluctuations du marché, ces entreprises ne savent pas toujours si elles auront effectivement besoin du jeune pilote.

L’avancée des discussions vers davantage de flexibilité dans l’attribution des aides va dans le bon sens, d’après easyJet Suisse. La filiale helvétique du géant de l’aviation low-cost réclamait de la souplesse afin d’avoir le choix d’engager ou non un pilote à l’issue de son cursus. «Nous souhaitons qu’une aide étatique suisse pour les formations soit efficace, afin que nous puissions avoir plus de candidatures suisses par rapport à celles provenant de l’Union européenne», précise Jean-Marc Thévenaz, directeur exécutif d’easyJet Suisse.

La compagnie low-cost regrette en effet de ne recevoir que peu de candidatures locales. «Les pilotes de nationalité suisse se font rares à cause des coûts de formation élevés et du manque de solutions adéquates pour obtenir un soutien financier de l’État», précise le dirigeant. La grande majorité des dossiers vient d’autres pays européens où les aides à la formation fonctionnent bien, comme la France ou l’Allemagne. Les pilotes suisses qui sont embauchés reviennent généralement de l’étranger, séduits par les conditions de travail attractives proposées par easyJet: salaires confortables et vols courts en allers-retours permettant de rentrer chez soi le soir.

Recrutement intensifié

Swiss, de son côté, séduit les aspirants en proposant un prêt sans intérêt s’élevant entre 46'500 et 48'000 francs. Il est remboursable sur quatre ans. Pour répondre aux besoins du marché et augmenter son nombre de pilotes, la compagnie à croix blanche explique avoir intensifié ses mesures de marketing et de recrutement. «Nous recrutons principalement par le biais de notre site Internet ainsi que lors de manifestations dans les universités et d’événements d’information sur les carrières», détaille Meike Fuhlrott, porte-parole de Swiss. (24 heures)