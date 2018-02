Cassis suscite les espoirs d’une industrie d’armement aux abois

Allemagne et Thaïlande en tête

Après deux années de baisse, les exportations suisses de matériel de guerre ont augmenté de 8% en 2017, pour se porter à 446,8 millions de francs (+34,7 millions). Les principaux pays destinataires ont été l’Allemagne (117,7 millions), la Thaïlande (87,6 millions) et le Brésil (32,9 millions). Suivent l’Afrique du Sud et les États-Unis. La Suisse a exporté vers 64 pays, a précisé mardi le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), qui délivre les autorisations. Les armes de guerre représentent 0,15% du total des exportations.

Les principales ventes ont concerné des systèmes de défense antiaérienne vers la Thaïlande (87,6 millions), différents types de munitions vers l’Allemagne (78,3 millions) et des appareils de conduite de tir pour systèmes de défense antiaérienne vers le Brésil (32,9 millions). Le matériel de conduite de tir représente d’ailleurs 39,4% des livraisons effectuées l’an dernier, tandis que les munitions et de leurs composants constituent 30,5% du volume total.



ATS