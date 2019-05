Claude Nicollier recommande l’achat d’une quarantaine d’avions de combat

C’était le premier coup médiatique de sa carrière de conseillère fédérale. En invitant l’astrophysicien de renom Claude Nicollier, professeur à l'EPFL, à lui remettre son avis indépendant sur l’avenir de la défense aérienne, la ministre Viola Amherd (PDC) a voulu imprimer sa patte sur le dossier clé de son département: l’achat de nouveaux avions de combat.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le Vaudois n’a pas été avare en conseils. Jeudi matin, son rapport, un texte de 20 pages écrit de manière simple, franche et sans détour, a été rendu public. L'officier pilote militaire de milice n’est pas tendre sur le manque de gouvernance politique qui a entouré le dossier des avions de combat et fait s’accumuler les retards jusqu’à aujourd’hui. Évoquant la solitude de la cheffe du DDPS, il dénonce aussi un certain désintérêt global pour la politique de sécurité en Suisse. «La sécurité, c’est comme la santé. Quand vous l’avez, vous n’y pensez pas vraiment. Mais quand vous ne l’avez plus, tout, absolument tout ne va dépendre que de cela.»

40 avions pour un coût estimé à 9 milliards Sur le fond, il loue «l’excellent point de départ» que constitue le rapport d’experts sur la sécurité de l’espace aérien écrit en 2017 sur commande du conseiller fédéral Guy Parmelin. Il recommande ainsi comme mesure immédiate à Viola Amherd de sanctionner ce rapport d’experts, parfois critiqué au sein de l’armée, comme document de base pour les futurs travaux.

Claude Nicollier dit aussi sa préférence pour l’option 2 décrite dans ce rapport d'experts, à savoir l’achat d’une quarantaine d’avions de combat et d’une nouvelle défense sol-air (DSA). Selon l’état des connaissances en 2017, la facture pourrait ainsi s’envoler à 9 milliards de francs (8 milliards pour les jets et 1 milliard pour la DSA), soit 1 milliard de plus que ce que prévoit le projet envoyé en consultation en mai dernier.

Pourquoi ne pas se limiter à 30 avions, un nombre qui permettrait de contenir les coûts? Claude Nicollier l’explique: «Il ne faudra pas être minimaliste dans le dimensionnement de la flotte d’avions de combat pour le remplacement du F/A-18. Dans l’exploitation d’une machine aussi complexe qu’un avion de combat moderne, des problèmes peuvent survenir et nous surprendre au moment où on s’y attend le moins. Il faut impérativement prévoir une certaine marge.» Il estime par ailleurs que cette somme entre dans les capacités financières de la Confédération.

Un vote sur un principe, pas sur un type d’avion

En écho aux résultats de la consultation sur le projet initial, Claude Nicollier conseille par ailleurs à la nouvelle ministre de la Défense de découpler sur le plan politique l’achat des avions et de la défense sol-air, et de proposer un nouvel arrêté de planification ne concernant que les jets. L’achat de la DSA se ferait ainsi par le biais du budget ordinaire de l’armée. Claude Nicollier recommande à Viola Amherd d’aller vite sur ce point, ayant constaté «une attente impatiente de certains milieux».

L’astrophysicien suggère aussi de ne pas choisir le type d’avion avant de connaître le résultat d’un éventuel vote populaire sur le fond. Autrement dit, comme l’avait déjà imaginé Guy Parmelin, Viola Amherd est invitée à poser une question de principe au peuple, qui pourrait être rédigée ainsi: voulez-vous encore une défense aérienne apte à la police du ciel et au combat, et le cas échéant, êtes-vous prêts à acheter des avions pour tant de milliards? Pour éviter des fuites entre la fin de l’évaluation des cinq constructeurs en lice - en cours à Payerne - et le moment du vote, Claude Nicollier estime qu’il faudra sécuriser les données récoltées avec soin et une grande rigueur. Il ajoute par ailleurs plusieurs points aux critères d’évaluation retenus par ArmaSuisse, dont la connectivité, la furtivité, mais aussi la capacité de chaque avion d’utiliser du biocarburant!

Mieux communiquer

Munie de ce rapport et de deux autres avis portant sur les menaces qui pèsent sur la Suisse et sur les affaires compensatoires, la conseillère Viola Amherd fera ses propositions au Conseil fédéral. Il est prévu que ce dernier décide avant l’été de la suite à donner au renouvellement de la défense aérienne.

Dans son rapport, Claude Nicollier prépare déjà la Valaisanne à une campagne de vote, en revenant largement sur les couacs ayant conduit au refus du Gripen. Égratignant le ministre de l’époque, Ueli Maurer, il en tire les conséquences en matière de communication tant à l’externe qu’à l’interne de l’armée. «Nous disposons de presque deux années jusqu’à la décision du type d’avion. Ce temps doit être utilisé pour une communication intensive et une bonne diffusion de ce rapport – ou tout au moins de son contenu – pour alimenter une saine discussion de fond, plutôt que des bavardages sur les types d’avions entrant en ligne de compte.» Il appelle Viola Amherd à être particulièrement bien préparée, exigeante et transparente sur les questions financières. «Il faudra être absolument clair que cette acquisition se fera dans le cadre du budget ordinaire pluriannuel de la défense, réparti sur dix ans, avec une augmentation annuelle de ce budget, de 1,4% en termes réels, à partir de 2021.»

En guise de conclusion, une phrase pour mesurer la tâche qui l’attend: «Acquérir un avion de combat en Suisse reste un défi de haut niveau, qui touche peut-être aux limites de la démocratie directe.» Et d’inciter Viola Amherd à voir et revoir le film de Frédéric Gonseth «La bataille du Gripen», qui retrace la campagne de vote sur le jet suédois en 2014, au plus près du citoyen. (24 heures)