D'anciens hauts diplomates se mobilisent contre l'initiative UDC

Oui à une Suisse forte, non à l'initiative «pour l'autodétermination»! Plus de 70 anciens secrétaires d'Etat et ex-ambassadeurs suisses lancent cet appel dans la presse ce mardi matin, à quelques jours du verdict des urnes. Il y a là Franz Blankart, Jacques de Watteville, Raymond Loretan, François Nordmann, Bénédict de Tscharner et Alexis Lautenberg, pour n'en citer que quelques-uns.

«C'est un très bon signe de les voir se mobiliser ainsi pour défendre notre politique intérieure», commente Tim Guldimann, l'un des instigateurs de la démarche. Le Zurichois, ancien ambassadeur de Suisse en Allemagne, a oeuvré avec deux autres anciens diplomates de haut rang, André von Graffenried et Johann Bucher. «Presque toutes les personnes que nous avons pu contacter ont signé ce texte.»

«Message désastreux»

Le texte de l'UDC, soumis à votation le 25 novembre, veut consacrer la primauté du droit constitutionnel suisse. En cas de litiges juridiques, il pourrait entraîner la renégociation de certains accords et traités internationaux, voire leur dénonciation pure et simple. Une hérésie, aux yeux des diplomates signataires: «Les relations internationales doivent êtres régies par le droit - et non par la force. C'est décisif pour la Suisse et pour nos intérêts économiques à l'échelle européenne et mondiale».

Pourquoi cette intervention tardive dans la campagne? Tim Guldimann n'ignore pas que les sondages prédisent un refus assez net de l'initiative. Mais il s'inquiète du «message politique général» potentiellement ressenti à l'étranger: «On ne peut plus compter sur la Suisse. Vous passez des accords avec des amis, puis vous changez d'amis». Pour l'ancien ambassadeur et conseiller national socialiste, un tel message pourrait avoir des conséquences désastreuses. «La Suisse a toujours été vue comme un partenaire ennuyeux mais fiable. Si nous perdions cette fiabilité, ce serait très dangereux.»

L'appel des diplomates suisses se conclut par ces mots: «L'initiative pour l'autodétermination sème le doute sur notre respect des engagements. Elle affaiblit la position de la Suisse dans le monde et émet une réserve générale à l'encontre du droit international, le fondement de nos relations internationales». (24 heures)