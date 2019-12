Deux Valaisans en course pour le Conseil fédéral

Ils seront deux, un homme et une femme, histoire de respecter la parité. Avec un objectif: plaider la cause du climat lors de l'élection du Conseil fédéral, le 11 décembre. Jacqueline Lavanchy et Félix Albert Küchler ont présenté leur candidature ce lundi après-midi à Berne, sur la place Fédérale.

Ces deux Valaisans sont soutenus par un comité dédié à la cause climatique, klima-bundesrat.ch. Une pétition en ligne appuie la démarche.

Pour le commerce équitable

Jacqueline Lavanchy, 54 ans, n'est pas complètement inconnue dans son canton. Citoyenne de Martigny, elle s'est présentée cet automne aux élections fédérales, sur une liste baptisée «Graines de futur». Elle a obtenu 2878 voix au 1er tour de l'élection du Conseil des États, soit le dernier rang. Végane depuis six ans, elle prône une économie basée sur le commerce équitable et s'oppose à la «marchandisation des animaux et de la nature».

Félix Albert Küchler, lui, est obwaldien d'origine et réside à Miège (VS). Polyglotte, ce médecin de 66 ans est actif depuis de nombreuses années dans l'agriculture biologique avec son épouse. Il n'est membre d'aucun parti et n'a jamais été engagé politiquement. En revanche, son C.V. fait état d'une forte implication dans diverses actions de coopération en Afrique, comme un projet de reforestation au Sahel. Son credo: changer notre mode de vie pour atteindre la neutralité carbone en 2030 déjà.