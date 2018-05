Deux élus demandent des données incontestées dans la santé

«La Suisse manque de statistiques fiables dans le domaine de la santé!» Cet appel est lancé par deux conseillers nationaux, Adèle Thorens (Verts/VD) et Olivier Feller (PLR/VD). Dans une motion déposée jeudi à Berne, ils demandent que ces données soient collectées par un organisme «bénéficiant de l’indépendance et de la légitimité requises» et traitées avec une méthodologie uniforme. Selon eux, cette mission pourrait être remplie par l’Office fédéral de la statistique.

N’étant pas des spécialistes de la santé, les deux élus vaudois revendiquent leur indépendance face aux différents acteurs du secteur. L’une est à gauche, l’autre à droite: là encore, le but est de dépasser les querelles de clocher. Et les chiffres demandés visent justement un débat plus serein et un meilleur pilotage de la santé.

Informations disparates

Des chiffres, il y en a déjà. Pour Olivier Feller, c’est davantage leur traitement qui pose problème. «Les informations émanent de différents offices fédéraux, des cantons ou d’acteurs du secteur. Elles sont disparates et varient en raison de différences méthodologiques. On a le sentiment qu’il manque un arbitre et, dans ces conditions, chacun accuse l’autre de coûter trop cher.»

Il donne un exemple: certaines données proviennent des assureurs maladie et les autres acteurs les accueillent avec suspicion. Olivier Feller mentionne encore la récente polémique sur le revenu des médecins. «J’ai interpellé le Conseil fédéral sur le sujet. Il m’a répondu que les fournisseurs de soins ne publiaient pas la structure de leurs revenus et qu’il n’existait pas de données précises sur le rapport entre le chiffre d’affaires à la charge de l’assurance obligatoire et le revenu des médecins.»

«Les guerres de chiffres actuelles ne mènent à rien et entraînent une perte supplémentaire de confiance des uns envers les autres», renchérit Adèle Thorens. Pour elle, un débat démocratique de qualité ne peut être mené qu’en se basant sur des données communément reconnues. Des renseignements supplémentaires changeraient-ils quelque chose? Verena Nold, directrice de Santésuisse, résume la situation actuelle: les médecins fournissent des données à l’Office fédéral de la statistique et les assureurs à l’Office fédéral de la santé publique. «Beaucoup d’informations sont collectées, notamment avant d’approuver les primes. Et si elles ne sont pas fiables, elles doivent être modifiées.»

«Les guerres de chiffres actuelles ne mènent à rien et entraînent une perte supplémentaire de confiance des uns envers les autres»

Pour Verena Nold, il n’y a pas lieu d’en récolter d’autres. «On pourrait déjà faire davantage d’analyses avec celles à disposition.» Stefan Meierhans, le surveillant des prix, considère pour sa part qu’il faut maintenant baisser les coûts, et ne pas continuer à demander davantage de chiffres avant d’agir. «L’ampleur du malaise est bien connue», s’exclame-t-il.

Différences entre cantons

D’autres spécialistes de la santé se montrent plus intéressés par la proposition des élus vaudois. «Des progrès ont été effectués ces dernières années dans la collecte d’informations, mais il y a encore des difficultés dans leur traitement», estime l’économiste de la santé Heinz Locher. Jérôme Cosandey, futur directeur romand d’Avenir Suisse, mentionne deux difficultés. Primo, la santé étant de la compétence des cantons, leurs informations ne sont pas toujours comparables. Deuzio, les chiffres datent souvent de plusieurs années.

Reste à savoir comment changer les choses, et à quel prix. Selon Jérôme Cosandey, c’est là que le bât blesse. Fédéralisme oblige, il suggère que les cantons commencent par s’accorder sur des standards de calcul. Un exemple? «Les coûts pour maintenir un service d’urgence sont soit inclus dans les forfaits par cas des hôpitaux, soit couverts par des subventions cantonales.»

Jérôme Cosandey avertit aussi que des prestataires de soins risquent de mettre les pieds au mur, par crainte de divulguer des informations à la concurrence. «Au fond, chacun aimerait savoir ce que fait l’autre sans avoir à dire ce qu’il fait.» Dans cette logique, le conseiller d’État genevois Mauro Poggia préconise une solution radicale: «Le recueil de données n’est pas suffisant, il faut aussi une obligation de les fournir.» (24 heures)