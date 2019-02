Entre Berne et Bruxelles, le risque d’une crise bilatérale se précise

Nommer, c’est faire exister, dit-on. Un nouveau terme est sur le point de se glisser dans le vocabulaire hypercodifié de la diplomatie européenne: «Ère économique commune». Il a été inventé spécialement pour la Suisse et figure dans les conclusions que les ministres des affaires étrangères des Vingt-Huit adopteront mardi.

Son apparition dans un document du Conseil des ministres des Affaires étrangères stupéfait le juriste suisse Carl Baudenbacher. «Dans le droit européen, on trouve les termes «marché commun» ou «Espace économique européen», mais pas d’«ère économique commune», dit-il. L’ancien juge et président de la Cour de l’Association européenne de libre-échange (AELE), très sceptique au sujet du projet d’accord-cadre négocié entre Berne et Bruxelles, y voit une entreprise presque orwellienne. «Ce néologisme laisse entendre que la Suisse est liée à l’Union comme l’est la Norvège (ndlr: membre de l’Espace économique européen). Mais c’est faux. C’est faire comme si en créant une notion nouvelle, on allait créer une situation nouvelle», où l’accord institutionnel et l’arbitrage ultime de la Cour de Luxembourg en cas de différend sur l’interprétation du droit seraient déjà en place.

L’origine de cette innovation est mystérieuse. Sa logique, non. «En participant au marché intérieur et aux politiques européennes, la Suisse ne s’engage pas seulement dans des relations bilatérales mais devient un participant d’une ère économique commune», indique précisément le texte. En clair, une méthode – la «voie bilatérale» – ne définit pas une relation. Ce qui la définit, c’est l’appartenance à un espace de droit (le marché intérieur), lequel se caractérise par l’homogénéité des règles sur tout le territoire et l’existence d’une autorité juridique suprême pour rendre les arbitrages ultimes entre toutes ses composantes. Le «bilatéral» ne prévoyant rien de tel pour l’instant, il est donc en sursis. C.Q.F.D.

«La Suisse veut rester étroitement liée au marché intérieur. Et pour cela, elle a besoin de cet accord-cadre»

En décembre, le secrétaire général de la Commission européenne a interdit sine die à ses services de négocier avec la Suisse, sur quoi que ce soit en lien avec le marché intérieur, en attendant que le Conseil fédéral prenne une décision. Martin Selmayr est également chargé de préparer les «plans d’urgence» en cas de «Brexit dur». Les capitales nationales sont à l’unisson avec la Commission. «Je me demande quelle serait l’alternative. La Suisse veut rester étroitement liée au marché intérieur. Et pour cela, elle a besoin de cet accord-cadre», a déclaré mercredi le premier ministre néerlandais Mark Rutte dans la «NZZ».

Mardi, à Bruxelles, les Vingt-Huit se contenteront de rappeler leurs lignes rouges. Le milliard de cohésion destiné à l’UE? Leurs ministres estiment que ces crédits font «partie de la relation d’ensemble» et «attendent une adoption rapide et inconditionnelle par le Conseil fédéral». Le marché du travail? Ils diront que la libre circulation fait partie intégrante du marché unique, qu’ils «regrettent la décision du 7 décembre 2018 qui prolonge les mesures transitoires pour les travailleurs croates et les indépendants» et demandent à Berne de «raccourcir» ce délai.

Crise majeure

En cas de non-ratification, les ingrédients d’une crise majeure d’ici l’été sont donc en place. Avant fin juin, la Commission décidera si elle prolonge ou pas la décision dite «d’équivalence» qui relie la Bourse suisse au marché européen. En cas de «non», le Conseil national, dont la Commission de la politique extérieure a décidé le 11 février qu’elle conditionnait le versement du milliard de cohésion à une amélioration des relations bilatérales, devrait logiquement geler les fonds. La répercussion sera immédiate sur les négociations en vue de la participation au programme de recherche Horizon Europe. Et ainsi de suite.

Vendredi, le secrétaire d’État Roberto Balzaretti a estimé qu’un accord modifierait radicalement le rapport de force entre Berne et Bruxelles, au bénéfice de la Suisse, dans les cas où la Suisse refuserait de reprendre le droit européen. Dans l’accord-cadre, «un non (ndlr: suisse) aurait des conséquences, mais les mesures de compensation que l’UE adopte dans un tel cas sont proportionnées, alors qu’aujourd’hui nous devons craindre en cas de conflit des contre-mesures impraticables», a-t-il déclaré au «Tages-Anzeiger». Une référence directe à la suspension de la coopération dans la recherche après la votation sur l’immigration de masse du 9 février 2014. Et de résumer: «L’accord-cadre rend juridique une procédure qui, aujourd’hui, relève de la politique de puissance.» En attendant, mardi prochain, la notion d’«ère économique commune» fera son apparition dans le champ lexical de l’UE. Sans débat. Les ambassadeurs ont déjà donné leur aval. (24 heures)