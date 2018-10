Géraldine Savary s’est fait offrir son voyage à Grenade

Les Vaudois pensaient que la polémique sur les voyages suspects de leurs élus était définitivement close. Vendredi dernier, le procureur général Éric Cottier déclarait officiellement qu’il n’avait détecté aucune infraction pénale. Ces mêmes citoyens, après avoir entendu leur magistrat, pensaient que ces politiciens dans le viseur avaient «assumé personnellement leurs frais de voyage». Que ces personnalités, notamment le conseiller d’État aux finances Pascal Broulis (PLR) et la conseillère aux États Géraldine Savary (PS), avaient le droit de voyager avec Frederik Paulsen, le patron milliardaire de Ferring International à Saint-Prex. Que ces déplacements en Russie, en Ukraine et en Espagne étaient privés et qu’ils n’avaient donné lieu à aucun avantage indu et que «rien ne suggère qu’ils ont perçu, ni sollicité des avantages économiques ni qu’il leur en a été octroyé ou promis, par qui que ce soit».

Cette version officielle est aujourd’hui ébranlée par nos révélations. Géraldine Savary n’a pas toujours payé tous ses frais de voyage. En effet, Frederik Paulsen lui a offert un week-end au Festival international de musique et de danse à Grenade, début juillet 2015. L’entrepreneur l’a invitée à cet événement qu’il soutient financièrement depuis longtemps. Il lui a payé l’aller-retour en avion, la nuit d’hôtel et le billet d’entrée à la manifestation.

Cette visite en Espagne a été immortalisée dans le catalogue mémoriel de l’édition 2015 du festival. Le document est disponible sur internet. L’élue fédérale apparaît sur une photo dans la rubrique «Sponsors et invités», à la page 102. Habillée d’une robe de soirée, elle est assise en compagnie de Frederik Paulsen, qui est aussi le consul honoraire de Russie à Lausanne, d’Olga Litviniuk, qui est l’attachée culturelle du consulat de Russie à Lausanne, et de Daniel Haener, qui est présenté comme «conseiller à l’ambassade de Suisse en Australie».

Géraldine Savary, quant à elle, est «conseillère nationale de la Suisse». La légende photo précise que le patron de Ferring International se trouve à Grenade avec sa famille et ses amis pour assister à un concert de l’Orchestre de Paris, qui est sponsorisé par Ferring. Contacté, le Festival de Grenade n’a pas voulu nous transmettre ce cliché.

Le «Tages-Anzeiger» avait déjà évoqué, il y a un mois et demi, l’existence de ce séjour en Espagne. À l’époque, Géraldine Savary ne s’était pas exprimée sur le financement de ce déplacement qu’elle considérait comme «privé». Le quotidien zurichois avait aussi indiqué que Rebecca Ruiz, une autre élue fédérale vaudoise, avait été invitée par Frederik Paulsen au même festival. Mais en 2014. Cette dernière avait déclaré avoir reçu pour un concert deux billets d’entrée d’une valeur de «45 euros» chacun. Elle avait contesté tout autre avantage. «J’ai payé mon billet d’avion et j’ai dormi chez ma famille, dont une partie vit à Grenade», avait-elle expliqué au «Temps».

Liens de courtoisie

Géraldine Savary en dit désormais davantage. Elle nous a confirmé, mardi par courriel, que Frederik Paulsen lui a offert ce voyage en Andalousie. «Il s’agit d’une invitation à titre strictement privé, rappelle-t-elle, émanant d’une personne avec laquelle j’entretiens des liens de courtoisie et d’estime réciproque. Sa compagne ainsi que ses enfants étaient présents. C’est une invitation qui est parfaitement conforme aux recommandations de l’Assemblée fédérale sur l’acceptation de cadeaux et d’invitations.»

Quel est le montant de ce séjour? «J’imagine qu’un vol Easyjet, une nuit d’hôtel et une entrée correspondent à des montants entre 300 et 500 francs environ», répond la conseillère aux États. Elle ajoute qu’elle n’accepterait plus ce genre d’avantage. Elle ne l’a d’ailleurs jamais caché au Ministère public: «j’ai évoqué spontanément l’invitation à Grenade avec les enquêteurs». Frederik Paulsen, quant à lui, répond en renvoyant aux commentaires qu’il a déjà faits dans la presse.

Le procureur général Éric Cottier savait donc que Géraldine Savary n’avait pas payé, mais il ne l’a pas mentionné dans son communiqué de vendredi dernier. Rien, pas une ligne. Pour quelle raison le magistrat a-t-il omis de dévoiler ce fait? Quel est son avis sur ce séjour offert? Pourquoi ne le considère-t-il pas comme un avantage indu? Le magistrat n’a pas répondu. Son ordonnance de clôture n’est pas publique. Dommage. Le but de son enquête préliminaire était justement de dire aux Vaudois si les élus visés avaient accepté un cadeau et pourquoi cela était pénalement, ou pas, répréhensible.

(24 heures)