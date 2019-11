Ignazio Cassis défend sa place au gouvernement

Ignazio Cassis n’a nullement l’intention de quitter le Conseil fédéral. Dans une interview au «SonntagsBlick», le ministre des Affaires étrangères défend sa place, menacée par les Verts qui, depuis leur victoire électorale, revendiquent un siège au gouvernement. Le Tessinois rejette les critiques qui lui sont adressées et l’affirme: il a lancé le programme «Vision de politique étrangère 2028» parce qu’il a bien l’intention de faire son travail durant encore au moins dix ans.

Les Verts, qui sont devenus le quatrième parti du pays, n’ont-ils pas la légitimité à avoir un conseiller fédéral? Ignazio Cassis répond diplomatiquement que c’est aux partis et aux fractions de mener ces réflexions, et non à un conseiller fédéral. Il rappelle néanmoins qu’en 2007, une discussion semblable avait eu lieu. À l’époque déjà, les Verts avaient enregistré un succès aux élections fédérales. Or, ils avaient ensuite perdu en 2011.

S’il est dans la ligne de mire, sa collègue de parti Karin Keller-Sutter, elle, est épargnée. Pour Ignazio Cassis, c’est peut-être lié au fait qu’il dérange davantage, parce qu’il a fait plus de choses qui se heurtent à la critique. Et d’ajouter qu’il ne mâche pas ses mots et questionne tout, ce qui peut aussi déplaire.

Ignazio Cassis évoque aussi son appartenance à une minorité linguistique. «Je suis le seul conseiller fédéral qui doit constamment s’exprimer dans une langue étrangère. Je parle assez bien le français et l’allemand, mais je n’ai pas la même précision d’expression que dans ma langue maternelle.» Comme Tessinois, il se dit désavantagé. «Les minorités sont sympathiques pour les discours du 1er Août. Mais en matière de partage du pouvoir, elles ne jouent aucun rôle.»

Cette carte tessinoise a déjà été avancée par le PLR. D’autres la brandissent dans la presse dominicale. Le conseiller national Lorenzo Quadri (Lega/TI) dit ainsi dans la «NZZ am Sonntag» qu’il votera pour son compatriote le 11décembre lors de l’élection du Conseil fédéral. Même topo chez les UDC et du côté de celui qui est encore le chef de groupe PDC, Filippo Lombardi, non réélu au Conseil des États ce dimanche. La «SonntagsZeitung» cite pour sa part des élus UDC qui attaquent une autre ministre, la socialiste Simonetta Sommaruga.