Ignazio Cassis, ses voyages et ses petites phrases

Ignazio Cassis est à Washington (USA) ce jeudi pour parler de libre-échange, mais aussi d’autres thèmes de politique extérieure, comme la brûlante situation au Venezuela. Attention, danger? Le Tessinois a déjà évoqué la position de la Suisse, qui ne reconnaît pas des gouvernements mais des États. Il ne devrait pas s’aventurer à soutenir d’une quelconque manière le gouvernement américain pro-Guaido. Mais avec lui – son entourage l’a appris, parfois à ses dépens – le risque de dérapage zéro n’existe pas. En quinze mois, le conseiller fédéral PLR a déjà défrayé par deux fois la chronique lors de voyages à l’étranger.

La dernière petite bombe a explosé en janvier dernier, en un tweet et une photo. Ignazio Cassis fait ses premiers pas en Afrique en tant que chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). En Zambie, il choisit d’aller visiter une mine exploitée par le géant suisse Glencore, actif dans les matières premières. Et il tweete: «Premières impressions de Zambie: visite des installations de Mopani Copper Mines. Impressionné par les efforts en faveur de la modernisation des installations et de la formation des jeunes.» Le tout accompagné d’une photo où l’on voit le conseiller fédéral, gilet jaune et casque blanc sur la tête, tout sourire. Le tweet est immédiatement relayé par Glencore, visiblement ravi par cette caution inespérée.

«Une autre idée de la Suisse»

En Suisse, les réactions pleuvent. Les ONG et la gauche sont fâchés. Glencore est dans leur viseur. L’entreprise est accusée de pollution par les habitants en Zambie et dans d’autres régions du monde, tandis qu’en Suisse, ses rabais fiscaux indignent la gauche. La visite symbolique choisie par Ignazio Cassis pour commenter ses débuts en Afrique interroge. Ancien secrétaire d’État adjoint au DFAE, Georges Martin n’est alors pas tendre sur la désinvolture du ministre. «On avait l’impression qu’il visitait les chutes Victoria», commente-t-il. «J’ai tendance à penser que c’est volontaire. Depuis qu’il a pris ses fonctions, Ignazio Cassis défait pièce par pièce ce que nous avons construit. C’est une autre idée de la Suisse qui est en train de se dessiner», nous dit-il encore, en réagissant à chaud.

De fait, Ignazio Cassis a assumé cette fois-là, comme les autres. Le ministre PLR a expliqué qu’il voulait voir de ses propres yeux la réalité d’une mine exploitée par Glencore, dont le nom est souvent associé à la critique. Car, tout chef de la diplomatie qu’il soit, Ignazio Cassis ne s’en cache pas: il n’aime pas trop les convenances et goûte peu à la langue de bois. Tout est politique et tout peut se discuter sur la place publique, selon lui.

Pas de tabou

C’est mû par cette même logique que le ministre avait choqué, de retour d’un voyage au Proche-Orient, par ses propos sur l’UNWRA, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens. Dans l’avion qui le ramène de Jordanie, en mai 2017, il affirme que cette agence onusienne «a longtemps fonctionné comme solution mais est aujourd’hui devenue une partie du problème. Elle livre la munition, qui fait perdurer le conflit.» La polémique s’enflamme. Là encore, Ignazio Cassis confirmera ses propos. «Il n’y a pas de tabou. Il n’y a que des questions qui dérangent qui permettent de faire des pas en avant.»

Sa position sur le Pacte de l’ONU sur les migrations témoigne de la même approche: la politique extérieure, c’est de la politique intérieure. En cela, le conseiller fédéral est assuré d’une convergence de vues avec le gouvernement Trump. (24 Heures)