Isabelle Moret brillamment élue à la Chambre du peuple

C'est avec le «meilleur score de tous les temps» - soit 193 des 198 suffrages - qu'Isabelle Moret a été élue à la tête du Conseil national. Politicienne expérimentée, la PLR vaudoise y siège depuis 13 ans. L'avocate de formation se qualifie de «libérale progressiste».

A bientôt 49 ans, après plus de 20 ans d'engagement politique et huit ans de vice-présidence du PLR suisse, Isabelle Moret est la première femme vaudoise à présider la Chambre du peuple. Elle succède à une autre femme, Marina Carobbio (PS/TI).

La nouvelle présidente du Conseil national a annoncé une législature «charnière», grâce notamment à la présence de nombreuses femmes sous la Coupole fédérale. Le parlement doit «empoigner ces thématiques fortes sur lesquelles les Suisses attendent de nous des réponses claires et rapides». L'égalité salariale, les retraites, une planète plus durable et la santé seront les grands dossiers qui vont occuper les parlementaires, a souligné la Vaudoise dans son discours.