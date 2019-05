KKS remporte la victoire sur les armes

«Non, ce n’est pas la défaite de l’UDC»

L’UDC se trouve à nouveau du côté des perdants. Mais son président, Albert Rösti, refuse de parler de déconvenue.



L’UDC a encore perdu?



Non. L’UDC était le seul parti qui recommandait le non, mais nous étions surtout engagés pour soutenir la Communauté d’intérêts du tir suisse. Ce sont eux qui ont mené la campagne. On ne peut pas nous faire porter cet échec, alors que ce sont les autres partis bourgeois qui ont abandonné les tireurs.





Mais vous vous étiez engagés contre le texte au parlement!



Oui, car nous n’étions pas d’accord avec ce durcissement de la loi, qui était contraire aux traditions suisses et qui n’apportait rien dans la lutte contre le terrorisme. Mais très rapidement le discours a changé. Il n’était pratiquement plus question de sécurité, mais uniquement de menaces de Bruxelles, avec la crainte que la Suisse soit exclue de Schengen/Dublin en cas de non. Du coup, je ne suis pas étonné du score. J’avais misé sur un oui à 60%.





Le diktat de l’UE mis en avant dans la campagne n’a pas convaincu. Est-ce que ça complique la donne pour votre initiative contre la libre circulation des personnes?



Cette votation sera un vrai challenge. Et ça ne date pas d’aujourd’hui. Mais le résultat de ce scrutin peut aussi nous aider. Je connais beaucoup de citoyens qui ont voté en faveur de cette loi car ils avaient peur de perdre l’accord Schengen/Dublin. Ils ont donc dit oui à contrecœur. Je pense que cette pression inadmissible mise sur la Suisse par Bruxelles pourra pousser les citoyens à se rebeller. Ça peut être en votant oui à notre initiative pour limiter la libre circulation des personnes, ou plus tard pour contrer l’accord-cadre, qui revient à une adhésion à l’UE.