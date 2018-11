L'UDC préfère Heidi Z'Graggen et Karin Keller-Sutter

La boule au ventre, les lèvres sèches, le front mouillé. Pour les candidats à l’élection au Conseil fédéral du 5 décembre prochain, l’épreuve des auditions a commencé mardi au Palais fédéral. Les PLR Karin Keller-Sutter (SG) et Hans Wicki (NW) ainsi que les PDC Viola Amherd (VS) et Heidi Z’graggen (UR) ont été reçus successivement par l’UDC (74 voix), les Verts (13 voix) et les Vert’libéraux (7 voix). Des grands oraux «très intéressants» à les entendre, selon la formule convenue.

Comme à son habitude, l’UDC a communiqué sa préférence au sortir des auditions. Avec un résultat clair sur un premier point: le parti, 30% des voix sous la Coupole fédérale, ne soutiendra pas de candidatures sauvages. Sa préférence va à Karin Keller-Sutter au PLR. La Saint-Galloise a obtenu 38 voix, contre 16 à Hans Wicki et un bulletin blanc. L’affaire semble pliée. «Karin Keller-Sutter était hyper-bien durant l’audition. Elle a fait forte impression. Je n’hésiterai pas», témoigne un élu du groupe.

Au PDC, c’est Heidi Z’graggen qui a séduit le premier parti du pays, avec 38 voix contre 10 pour Viola Amherd et sept bulletins blancs. «Aussi bien Karin Keller-Sutter qu’Heidi Z’graggen ont de longues années d’expérience dans un Exécutif. La première représente la Suisse orientale et la seconde la Suisse centrale, deux régions absentes du Conseil fédéral, explique Thomas Aeschi, le chef du groupe parlementaire UDC. Et Karin Keller-Sutter a toujours eu une ligne claire sur les questions de migration et d’asile tandis qu’on a senti un certain scepticisme par rapport à un rapprochement avec l’UE chez Heidi Z’graggen.»

La vice-présidente du parti, Céline Amaudruz, ajoute: «Nous ne savons pas comment Heidi Z’graggen votera au Conseil fédéral si elle est élue. Mais nous savons comment Viola Amherd vote aujourd’hui, et manifestement, cela n’a pas convaincu l’UDC.» Et malgré les 19 élus absents au moment des votes, la Genevoise estime que le mot d’ordre de son parti est représentatif.

Face à Christoph Blocher

Invité comme ex-conseiller fédéral, Christoph Blocher n’a pas pris part aux votes. Mais selon nos informations, il ne s’est pas gêné de participer au feu nourri de questions lors des auditions. Le sujet de la participation de Viola Amherd, il y a dix ans, au coup politique qui avait éjecté le Zurichois du Conseil fédéral n’a, cela dit, pas été abordé. La Valaisanne, coup de cœur de la gauche, n’attendait sans doute rien de l’UDC. Comment expliquer les dix voix qu’elle y obtient? Manifestement, les auditions menées lundi par le groupe des parlementaires paysans ont fait une différence en sa faveur contre Heidi Z’graggen. Et les élus UDC valaisans ont aussi pu contribuer à ce résultat (lire encadré).

Chez les Verts, le match que se joue les candidates PDC Heidi Z’graggen et Viola Amherd a aussi suscité toute l’attention. La première, en tant que présidente de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, se dit préoccupée par l’environnement. La seconde joue sur son ouverture et son côté humaniste. À la sortie des auditions devant la formation écologiste, l’Uranaise sourit, alors que Viola Amherd rayonne. La Valaisanne aurait-elle marqué des points? Le chef du groupe ne répond pas. «Nous allons nous prononcer la semaine prochaine, explique Balthasar Glättli. Nous voulons prendre le temps de discuter de cette élection entre nous.»

Les élus, eux, sont plus loquaces. «Il n’y a pas photo. Entre les quatre candidats, c’est Viola Amherd qui a été la meilleure, répond sans hésitation l’un d’eux. Elle a parlé contenu et s’est positionnée sur les dossiers. Elle avait quelque chose de pertinent à dire sur tous les objets d’importance.» Heidi Z’graggen, qu’on disait plus Verte, a-t-elle déçu? «Je n’ai pas vraiment vu son côté écologiste. Peut-être sur la protection du patrimoine. Mais sur la stratégie énergétique, elle s’est montrée critique. Même si Viola Amherd est antiloup, on sent qu’on pourra davantage travailler avec elle.» Une collègue n’est pas aussi catégorique: «C’est difficile de se faire une idée en trente minutes, mais je dois dire que le discours sur la souveraineté d’Heidi Z’graggen m’a refroidie. Il y a un côté droite fermée qui ressortait.»

Keller-Sutter par défaut

Les Vert’libéraux aussi prendront une décision la semaine prochaine. Mais ils offrent déjà une indication au sortir des auditions. Au PLR, ce devrait être Karin Keller-Sutter par défaut. «Sur nos thèmes – écologie, société libérale, finances et économie, et ouverture avec l’Europe –, le ticket PLR ne nous a pas convaincus», affirme Tiana Moser, la cheffe du groupe Vert’libéral. Mais le parti veut encourager la représentation des femmes.

Et au PDC, les élus ont-ils senti une différence entre les candidates? «Il y en a. Nous avons parlé de l’Accord de Paris sur le climat, d’aménagement du territoire, mais aussi de thèmes de société comme l’adoption homosexuelle. Mais le groupe n’a pas encore décidé», résume la Zurichoise. Le suspense reste donc entier au PDC. Ce sont finalement les voix de leur propre parti qui pourraient s’avérer déterminantes pour les candidates, note un démocrate-chrétien.

