L'UDC veut conserver un gouvernement de droite

L'UDC de Lucerne veut conserver un gouvernement cantonal uniquement composé d'élus bourgeois. Ses délégués se sont prononcés mercredi soir à l'unanimité pour soutenir leur conseiller d'Etat Paul Winiker et pour l'indépendant Marcel Schwerzmann, a indiqué la présidente du parti.

Les deux ministres sortants n'avaient pas obtenu la majorité au premier tour des élections cantonales, dimanche. M. Winiker avait échoué de peu, alors que M. Schwerzmann s'était retrouvé derrière les candidats des Verts, Korintha Bärtsch, et du PS, Jörg Meyer.

Les démocrates-chrétiens Guido Graf et Reto Wyss, ainsi que le PLR Fabian Peter, trois conseillers d'Etat sortants, avaient, eux, été réélus dès le premier tour.

Le PS entend soutenir l'écologiste, arrivée devant son candidat au premier tour. Le PLR s'est prononcé quant à lui pour un exécutif uniquement composé de représentants de droite, alors que le PDC n'a pas voulu prendre position.

Le second tour doit avoir lieu le 19 mai prochain. Les deux derniers sièges à attribuer devraient se jouer entre Mme Bärtsch et MM. Winiker et Schwerzmann. La date limite d'inscription au second tour est fixée à jeudi midi. (ats/nxp)