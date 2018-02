L’art difficile de choisir son parlement

L’heure du choix approche. Le 15 avril, Genève déterminera en effet qui, des 623 prétendants à la fonction de député, aura le privilège (et la lourde tâche) de siéger au Grand Conseil durant cinq ans. Je résume: treize listes, 623 noms et 100 places à attribuer. Un exercice civique presque aussi passionnant que celui du remplissage de sa déclaration fiscale. Dès lors, comment choisir?

Il y a bien sûr les programmes politiques des partis, leurs visions de la société et du fonctionnement de l’économie, la personnalité des candidats, leurs compétences (pour autant qu’on les connaisse). Aujourd’hui, la Tribune de Genève aborde trois autres critères qui, après tout, ne sont pas sans intérêt non plus: la commune de résidence, le sexe et l’âge.

Voilà de quoi vous orienter si vous rêvez d’un parlement plus urbain, plus jeune et dans lequel les femmes sont davantage représentées. Vous y trouverez également la matière nécessaire si vous désirez au contraire favoriser des valeurs plus traditionnelles, ainsi que des femmes et des hommes d’expérience.

Ces critères ne suffisent évidemment pas à définir le profil de chaque candidat. Ce n’est pas parce qu’on habite la campagne ou dans une commune riche qu’on est forcément conservateur et allergique au social. Ni qu’on est complètement à côté de la plaque passé la cinquantaine.

Ces éléments peuvent toutefois servir de boussole. Surtout si l’on examine quels partis sont davantage présents dans tels secteurs ou quelles sont les formations qui laissent une place aux femmes et aux jeunes.

Aujourd’hui, notre Grand Conseil n’est statistiquement pas représentatif de la population de ce canton avec sa moyenne d’âge élevée, ses 26% de députées et la surreprésentation de la campagne. Alors? On répète ou on change? (24 heures)