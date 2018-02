L'entente de droite se lézarde à Fribourg

Le PDC fribourgeois a tranché jeudi soir: il suggère à ses électeurs de soutenir le libéral-radical Didier Castella lors de l’élection complémentaire au Conseil d’État. Sept candidats seront en lice le 4 mars. Tout se jouera sans doute lors du second tour, trois semaines plus tard, pour remplacer l’écologiste Marie Garnier, démissionnaire. «Didier Castella est le plus proche de nos valeurs démocrates-chrétiennes», affirme André Schoenenweid, président du PDC cantonal.

Pourtant, la décision n’a été prise qu’à 75 voix contre 46. De nombreux militants PDC souhaitaient laisser la liberté de vote entre le poulain du PLR et celui de l’UDC, le député Ruedi Schläfli. C’était notamment le cas des conseillers d’État Georges Godel et Jean-Pierre Siggen, relevait vendredi La Liberté. Il s’agissait, dans leur esprit, de préserver l’entente bourgeoise qui réunit depuis 2013 les trois partis du centre droit fribourgeois. «Mais le comité directeur ne voulait pas donner l’impression de ne pas avoir d’avis clair, explique André Schoenenweid. Dans un scrutin au système majoritaire, il faut présenter une personne rassembleuse. Malheureusement, nos partenaires UDC et PLR n’ont pas voulu s’entendre pour une candidature unique.»

«Nos succès arrivent souvent quand nous partons seuls au combat»

Ruedi Schläfli se dit «déçu, mais pas fâché». L’agriculteur de Posieux estime que ses chances sont intactes. L’UDC, rappelle-t-il, est devenue la première force politique du canton lors des élections fédérales de 2015. Le parti espère profiter de cette occasion pour faire son entrée au Conseil d’État, composé aujourd’hui de trois PDC, un PLR, deux PS et une Verte. «Nos succès arrivent souvent quand nous partons seuls au combat, sans rien devoir à personne…» glisse Ruedi Schläfli.

À gauche, on se garde bien de commenter les dissensions qui apparaissent dans le camp adverse. Socialistes et Verts partent eux aussi divisés. Le PS a en effet estimé que la candidate écologiste Sylvie Bonvin-Sansonnens n’avait pas la carrure pour résister aux assauts de la droite. Du coup, il a fait appel à la conseillère nationale Valérie Piller Carrard. «Nous avons pris nos responsabilités, assume Benoît Piller, président du PS fribourgeois. Nous offrons un choix à la population. C’est la démocratie.»

Du côté des Verts, le président Bruno Marmier reste serein. Sa candidate, actuelle cheffe du groupe écologiste au Grand Conseil, a «toute la crédibilité requise pour reprendre le Département des institutions et de l’agriculture» des mains de Marie Garnier. Et il ne se gêne pas pour critiquer le choix de ses habituels alliés socialistes: «Valérie Piller Carrard a démontré ses limites l’autre soir sur le plateau de La Télé. Elle n’a absolument pas l’envergure d’une conseillère d’État.» À Fribourg, le printemps sera chaud. (24 heures)