La Coupole s’adapte aux jeunes mères

Témoignage Le Matin Dimanche La conseillère nationale Verte Irène Kälin vient de passer trois semaines de sessions avec son fils de 3 mois et demi. Elle parle de la difficulté pour une élue de concilier son mandat avec sa vie de jeune maman.

Suisse Une députée Verte a été expulsée mercredi de la salle du Grand Conseil de Bâle-Ville. La raison? Elle était venue avec son bébé.

Suisse La présidente du Conseil national lance une page web spéciale afin d'encourager les femmes, fortement minoritaires, à siéger au Parlement.

FEMINA De plus en plus de politiciennes de par le monde amènent leur enfant au parlement, voire l'allaitent en pleine séance. Un geste aussi pragmatique que symbolique.