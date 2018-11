La favorite, le mâle alpha et le bon gars du coin

Ce n’est pas un boulevard mais une avenue bordée de roses qui s’ouvre à elle. Grandissime favorite à la succession de Johann Schneider-Ammann, la présidente du Conseil des États Karin Keller-Sutter (KKS) a bétonné son avance mardi soir à Bâle. Elle était confrontée pour la première fois à ses deux rivaux pour le Conseil fédéral lors d’un débat contradictoire. Elle vire en tête grâce à sa connaissance des dossiers fédéraux. Mais le conseiller d’État Christian Amsler et le conseiller aux États Hans Wicki ont réussi à sortir (un peu) de l’ombre de la Saint-Galloise.

Avant de revenir sur un affrontement politique qui s’est révélé très gentillet, pour ne pas dire ennuyeux, rappelons que la formule des road shows a été lancée il y a un an par le PLR. On y a vu pour la première fois croiser le fer Isabelle Moret, Pierre Maudet et Ignazio Cassis. Ce dernier, qui s’est finalement imposé au Conseil fédéral, avoue être jaloux des postulants actuels. «Je trouve que les médias sont beaucoup plus souples dans leur traitement des candidats, alors que je les ai trouvés assez violents avec moi», a-t-il déclaré récemment dans «Le Matin Dimanche». Alors favori, Cassis avait été taxé de vendu aux assureurs maladie et d’opportuniste pour avoir renoncé à son passeport italien.

«Conseillère fédérale»

C’est vrai que KKS est aujourd’hui largement épargnée et fait figure d’une sainte. Certains médias alémaniques la baptisent déjà «conseillère fédérale». Mais, en politique, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. KKS le sait bien et elle était parfaitement préparée pour ces premières joutes électorales. Elle est arrivée la première mardi pour jauger l’arène. Pas vraiment de quoi s’inquiéter. Sur les 250 places disponibles dans la salle communale de Muttenz, seule une toute petite centaine était occupée. Et on y comptait de nombreux journalistes.

KKS a pu dérouler sans problème son message. «À 54 ans, je sens que le temps est arrivé pour moi de me mettre corps et âme au service du pays.» Elle souhaite construire des ponts entre l’économie et la politique car les managers, «même talentueux», ne comprennent pas toujours les vertus de la concordance et du compromis helvétique. Sur l’AVS, elle a donné un cours pédagogique de rattrapage à ses deux adversaires. Elle s’est en revanche gardée de s’exposer trop sur les lois informelles internationales (soft laws) pour ne pas donner du grain à moudre à l’UDC. À la veille d’une votation sur l’autodétermination, un faux pas est si vite arrivé… En résumé, elle a neutralisé tranquillement ses poursuivants, qui auront beaucoup de mal à combler leur retard.

Une tête de plus que KKS et baraqué comme un déménageur, Christian Amsler se révèle comme le mâle alpha de la soirée. Il capte l’attention du public, s’exprime bien et avec conviction. «Je suis davantage taillé pour l’exécutif que pour le législatif», lâche-t-il crânement avec un large sourire, reconnaissant qu’il pensait déjà au Conseil fédéral il y a plus de trente ans. Le discours de fond reste en revanche très convenu. Il est contre la polarisation politique, pour des relations étroites avec l’UE «car il n’y a pas des Néanderthaliens de l’autre côté de la frontière» et pour une consultation du parlement sur le pacte onusien sur la migration.

Amsler et son boulet

Ce qu’il n’a pas dit, c’est qu’il va devoir se traîner un boulet. La «NZZ» révélait mardi qu’Amsler vient de se prendre une commission d’enquête dans les dents. La commission de gestion shaffousoise veut faire la lumière sur une sombre histoire à l’école dentaire de son canton. Des dentistes, travaillant à temps partiel, y sont accusés d’avoir transféré des patients vers leur cabinet privé. On reproche à Amsler son manque de contrôle et sa passivité à enquêter sur les faits.

Et le troisième larron, Hans Wicki? Le Nidwaldien a tout du bon gars avec qui on irait boire une bière même s’il ânonne le français. Interrogé sur la patrie, il déclare: «C’est bien plus que la neige et la beauté des montagnes. C’est aussi l’entraide.» Et de raconter un drame qui s’est déroulé dans son canton où une mère de famille est soudainement décédée. Tout le village s’est mobilisé pour donner un coup de main. Côté politique, il estime que «la polarisation est un poison pour la démocratie directe».

Deux autres débats vont suivre, dont un à Yverdon. Le comité du PLR devrait donner ses recommandations au groupe parlementaire le 9 novembre. (nxp)