La loi sur les jeux d’argent gagne du terrain

Le soutien à la loi sur les jeux d’argent se renforce. Selon le troisième sondage Tamedia sur les votations fédérales du 10 juin, la proportion de oui (ou plutôt oui) est de 55%, contre 42% pour le non (ou plutôt non). On compte 3% d’indécis. La marge d’erreur est de 1,8%. Pour mémoire, notre premier sondage révélait une majorité contre la nouvelle loi, et le deuxième, réalisé à mi-mai, plaçait le oui et le non au coude-à-coude (47% chacun).

L’argument qui parle le plus aux partisans de la loi est qu’elle garantit que les fournisseurs de jeux financiers paient des impôts à des fins caritatives. Les opposants, pour leur part, estiment surtout que le blocage de sites de jeux en ligne étrangers constitue une atteinte grave à la liberté économique et d’information.

«La campagne commence à porter ses fruits. Les arguments sont complexes et beaucoup d’intérêts sont en jeu»

Comme lors du précédent sondage, les Romands sont davantage favorables à la loi (67% disent oui ou plutôt oui, avec une marge d’erreur de 5%) que les Alémaniques (49% de oui ou plutôt oui, avec une marge d’erreur de 3%). Les plus de 65 ans semblent davantage soutenir le texte (62% de oui ou plutôt oui, avec une marge d’erreur de 4%) que leurs cadets.

Moyens limités

Pour le conseiller aux États Fabio Abate (PLR/TI), coprésident du comité en faveur de la loi, cette tendance était perceptible ces dernières semaines. «La campagne commence à porter ses fruits. Les arguments sont complexes et beaucoup d’intérêts sont en jeu. Les débats ont permis de mieux les comprendre et le peuple arrive à la même conclusion que le parlement.» Son collègue de parti Philippe Nantermod (PLR/VS), opposé aux nouvelles règles, constate que «selon toute vraisemblance, la loi sera acceptée». «Nous nous battrons jusqu’au bout pour obtenir le meilleur score possible, voire pour inverser la vapeur», ajoute le Valaisan, avant de préciser que les moyens à disposition des référendaires sont limités.

Non sur les réseaux sociaux

Un autre avis s’exprime sur les réseaux sociaux. Une étude effectuée dans le cadre d’une collaboration entre Tamedia et Linkalong, une start-up de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), montre que les opposants à la nouvelle loi y sont plus populaires que les partisans.

Cette analyse n’est pas un sondage. Elle se base sur un outil développé par des ingénieurs, qui permet d’étudier les mouvements sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. Dans ce cadre, les conversations sont étudiées en fonction de certaines thématiques et de hashtags.

Depuis le 1er mars, ce système de veille a recensé 1825 tweets contre la loi soumise au peuple le mois prochain, et 1362 en faveur du oui. Ces interventions n’ont pas toutes le même impact. Une analyse basée sur le nombre de réponses et de «retweets» montre qu’en termes de réactions, les messages émanant des opposants ont un impact d’environ 60% supérieur à ceux des partisans.

Parmi les personnes les plus influentes (celles dont les messages sont les plus repris ou font l’objet du plus de réponses), on trouve un internaute qui s’annonce développeur de sites Internet et hacker, des Jeunes PLR dont leur président Andri Silberschmidt, ou encore le coprésident des Jeunes Verts, Luzian Franzini. Ces jeunes, qui sont certainement aussi les plus présents sur les réseaux sociaux, soutiennent le référendum.

Le professeur Karl Aberer, qui gère le projet à l’EPFL, lie ce résultat au fait que les internautes sont actifs lorsqu’il est question de neutralité du Net. Cela laisse penser qu’il y a «un biais important» en faveur du non. (24 heures)