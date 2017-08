La présidente du PLR privilégie Cassis au détriment des Romands

Cassis, Maudet et Moret. Les trois candidats au Conseil fédéral pour la succession Burkhalter sont théoriquement égaux aux yeux du PLR. Mais pour paraphraser George Orwell dans La ferme des animaux, certains candidats sont plus égaux que d’autres. La présidente Petra Gössi considère en effet qu’Ignazio Cassis doit impérativement figurer sur le ticket PLR le 1er septembre. Après avoir écarté les prétendants alémaniques au début de la course en décrétant un ticket latin, voilà donc qu’elle indique désormais une préférence marquée pour le Tessinois.

La présidente du PLR est sortie du bois ce week-end à la télévision alémanique. Elle se dit très fière des trois candidats «qui représentent un large spectre: un Tessinois, une femme romande et un jeune homme avec une grande expérience de l’exécutif». Mais elle resserre ensuite rapidement le choix puisqu’elle estime que «la revendication du Tessin est bien consolidée». Elle ne voit pas au nom de quoi «on pourrait exclure du ticket Ignazio Cassis, un candidat expérimenté». La présidente privilégie le critère géographique sur celui du sexe. Elle estime d’ailleurs qu’Isabelle Moret aura la partie difficile car Vaud a déjà un conseiller fédéral.

Pour ceux qui nourriraient encore un petit doute sur la neutralité à la tête du parti, il suffit de regarder le tweet de la centrale PLR annonçant les trois candidatures. L’ordre alphabétique des noms y est respecté mais l’illustration n’a rien d’équitable. On y voit une énorme photo de Cassis et deux petites vignettes de Maudet et Moret. Les Romands continuent néanmoins de faire parler d’eux dans la presse du week-end. Isabelle Moret occupe le terrain avec deux grandes interviews dans le Tages-Anzeiger et le SonntagsBlick. Elle y déclare notamment qu’elle est la candidate qui gagne le moins d’argent actuellement. Mais elle n’articule aucun chiffre en invoquant la sphère privée. Elle oppose également une fin de non-recevoir au journaliste qui lui demande «si elle sera triste de ne pas assez voir ses enfants une fois élue au gouvernement»…

Quant à Pierre Maudet, il reçoit des louanges de notables du PS, dont l’un (anonyme) estime qu’il s’agit «du plus compétent des trois candidats». Mais la SonntagsZeitung se demande si cette soudaine flamme n’est pas en fait un feu de diversion. Le PS chercherait ainsi à protéger Isabelle Moret, qui a sa préférence, mais qui pourrait souffrir d’un soutien trop ostensible de la gauche. En attendant, la campagne continue. Les trois candidats vont apparaître ensemble dans trois débats publics. Le premier se déroulera à Zoug le 21 août, le second à Bâle le 23 août et le dernier en Suisse romande, à Fribourg le 28 août. (24 heures)