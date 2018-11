Le PDC et le PLR envoient les femmes sur orbite

Drôle de scène sur la place Fédérale à Berne ce vendredi soir. C’est une élue Verte qui jubile. Vice-présidente d’Alliance F, l’organisation des sociétés féminines suisses, la conseillère nationale Maya Graf (BL) n’en revient pas: «Le 5 décembre sera peut-être un jour historique pour notre pays, le premier où on élira deux femmes en même temps au Conseil fédéral!» Et cela, sans quota, se plaisent à souligner le PDC et le PLR.

Au terme des auditions vendredi après-midi, trois des quatre candidats restants dans la course au gouvernement sont en effet des femmes. C’est du PDC qu’est venue la surprise. Le groupe parlementaire a placé la conseillère nationale Viola Amherd (VS) et la conseillère d’État Heidi Z’graggen (UR) sur son ticket. Au premier tour, la Valaisanne a obtenu la majorité absolue des 36 voix. Au second tour, l’Uranaise s’est détachée également à la majorité absolue. Une clarté qui surprend dans la mesure où cette célibataire de 52 ans ne vient pas du sérail fédéral et était encore peu connue il y a quelques semaines. «Elle est montée en puissance. Elle a été excellente», indique un membre du groupe PDC. L’Uranaise, au français chantant appris sur les bancs de l’Université de Genève, est en effet apparue solaire et souriante au terme des auditions. Les yeux rougis, son principal rival, le sénateur Peter Hegglin (ZG), peinait à encaisser le coup, tandis qu’Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) y a cru jusqu’au bout.

Avec son ticket, le PDC ravit en tout cas ses femmes. «Évidemment que je suis contente!» lance Anne Seydoux-Christe (PDC/JU). Mais elle ouvre aussi l’élection. Le vote femmes qui était promis à Viola Amherd en cas de ticket mixte va désormais s’éparpiller. «C’est plus ouvert. Nous avons dés­ormais le temps de faire connaissance avec Heidi Z’graggen», lance Maya Graf. L’Uranaise, en couple avec un ancien député UDC zurichois depuis 10 ans, semble aussi à même de séduire à droite. «Oui, mais on préfère rarement une personne hors sérail à quelqu’un du parlement», rappelle un conseiller national. Reste désormais à tenter de départager les deux femmes sur leurs idées. Vendredi, aucune n’a pris de risque: «Je m’engage pour le consensus et la concordance», affirme Heidi Z’graggen. «Mon but est que la confiance soit renforcée dans les autorités et la politique», ajoute Viola Amherd.

Couru d’avance au PLR

Deux étages plus bas, au PLR, c’est la composition du ticket pour succéder à Johann Schneider-Ammann qui se joue. Karin Keller-Sutter ouvre le bal des auditions. Elle sort de la salle «soulagée» et «contente que ça commence enfin». Souriante, on la sent plus déterminée que jamais. Derrière elle, le sénateur Hans Wicki (NW) bombe le torse en affirmant «que tout s’est merveilleusement bien passé. On était entre copains.» Dernier à passer, Christian Amsler (SH) ne dément pas son caractère jovial en jouant sur sa taille – 1,96 m – qui ferait de lui un grand conseiller fédéral. «Nous avons même rigolé durant l’audition.»

Mais le suspense est de courte durée. Très rapidement le PLR choisit un ticket à deux. Et comme prévu, la sénatrice saint-galloise est retenue. Elle fait même un carton parmi ses collègues de parti, justifiant plus que jamais son statut de favorite. Comme prévu aussi, elle sera accompagnée de Hans Wicki. Le ministre schaffhousois Christian Amsler est éliminé. «Nous avions un problème de riche avec trois candidats excellents», lance Beat Walti, chef du groupe PLR. Dans une surenchère de superlatifs pour tenter de donner un peu de relief à une élection qui semble courue d’avance, la présidente, Petra Gössi, enchaîne avec un: «Je suis tellement fière du PLR.»

Mais derrière cette bonne ambiance de façade, on comprend que la bataille est lancée et que les deux candidats sont prêts à en découdre en vue de l’élection du 5 décembre. Passée l’émotion d’avoir été si fortement soutenu par son parti – ce qui lui donne «calme et force» –, Karin Keller-Sutter a rapidement montré qu’elle ne jouait pas dans la même catégorie que son adversaire, en n’hésitant pas à jongler entre les langues avec une facilité déconcertante.

À ses côtés, Hans Wicki fait pâle figure, en s’exprimant exclusivement en allemand. Ce n’est d’ailleurs que sur sa faible maîtrise du français que le Nidwaldien doit affronter les questions des journalistes. S’il n’a pas toutes les capacités linguistiques de sa concurrente, il a déjà un slogan qui montre sa lucidité sur la tâche qui l’attend: «Rendre possible l’impossible.»

Christian Amsler, lui, à déjà la tête tournée vers Schaffhouse. «C’est l’anniversaire de ma femme. Cette expérience aura été très enrichissante, mais ce soir, ma place est à côté de Liliane.» (24 heures)