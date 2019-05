Le PLR fait un geste en direction des assurés

Autres points critiqués

Pour la gauche et les défenseurs des consommateurs, d’autres points de la réforme proposée par le Conseil fédéral posent problème.

– Elle intègre la possibilité de résilier un contrat après trois ans. «Ce droit est une bonne chose, en ce qu’il permet aux assurés de faire jouer la concurrence entre les assurances, mais il crée le risque que des contrats d’assurance privée envisagés sur une longue période soient résiliés de manière prématurée ou que la menace d’une résiliation pousse les assurés à accepter des modifications préjudiciables à leurs intérêts», avertit la FRC. Giovanni Merlini fait là aussi une proposition. Il s’agirait qu’une compagnie ne puisse pas utiliser une telle solution dans les assurances maladie complémentaires.

– Une compagnie peut sanctionner un assuré si elle estime que celui-ci a causé son propre dommage ou ne l’a pas atténué en violant l’une de ses obligations. Il est précisé dans le projet que la sanction saute si la personne prouve que son acte n’a pas eu d’incidence sur le sinistre. Pour la gauche, ce doit au contraire être à l’assureur de prouver l’existence de ce lien «conformément aux principes généraux du droit».

– Au départ, il était prévu d’interdire à une assurance d’interrompre ses prestations après l’expiration d’un contrat, si l’événement s’est produit durant la durée du contrat. La FRC donne l’exemple d’une personne qui tombe malade, et dont l’assurance d’indemnités journalières résilie le contrat à son échéance. «Le but de ce changement est que, si l’assuré a encore droit à des jours de maladie au moment de la résiliation, la compagnie ne doit pas pouvoir refuser ces prestations», explique Marine Stücklin, de la FRC. Or, cet article a été supprimé, et les défenseurs des consommateurs demandent qu’il soit réintroduit.