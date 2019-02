Le PS veut appliquer le modèle vaudois à la Suisse

Réactions

Selon un sondage Vimentis publié mardi, 74% de l’électorat suisse se déclareraient favorables à l’initiative du PS à ce stade. Pas de quoi convaincre toutefois les partis du centre et de droite.



«Le Parti socialiste veut mettre un pansement sur une plaie ouverte. Il ne propose qu’un transfert de charges, réagit le conseiller national Benjamin Roduit (PDC/VS). Au contraire, notre initiative pour un frein aux coûts de la santé s’attaque à la racine du mal.» Le Valaisan note avec le sourire que selon le sondage Vimentis, la proposition démocrate-chrétienne est créditée de 85% de soutien parmi l’électorat. «Et au final nous aurons aussi l’appui de la gauche», parie-t-il, alors que le syndicat Travail.Suisse a annoncé lundi se rallier à l’initiative du PDC.



Directeur d’Avenir Suisse pour la Suisse romande, Jérôme Cosandey se montre lui aussi critique par rapport à la proposition socialiste. «Je ne pense pas que l’on attaque avec cette initiative le mal à la racine. On ne fait que combattre les symptômes. On ne cherche pas à maîtriser les coûts. À la fin, ce sera aux citoyens de payer que ce soit sous forme de hausses d’impôts ou d’une diminution des prestations étatiques.»



La conseillère nationale Regine Sauter (PLR/ZH) a publié un blog mardi en réaction à l’initiative populaire du PS. Elle parle d’une proposition qui frise le populisme. La recette libérale-radicale pour combattre la hausse des coûts de la santé? Plus de transparence et de liberté pour les assurés, plus de qualité et de concurrence dans le système. L’UDC mise, quant à elle, sur une motion de Jean-Pierre Grin (UDC/VD) qui sera débattue le 6 mars prochain: il propose d’augmenter les déductions forfaitaires liées aux primes au niveau de l’impôt fédéral direct, une mesure qui bénéficierait aux plus hauts revenus.



