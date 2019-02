Le PS veut faire du modèle vaudois un modèle suisse

Quand on veut, on peut. C’est en mettant en avant l’exemple du canton de Vaud du camarade Pierre-Yves Maillard que le Parti socialiste suisse (PS) a lancé mardi à Berne sa nouvelle initiative populaire. Celle-ci ambitionne de limiter à 10% la part du revenu disponible consacré par les Suisses à leurs primes d’assurance maladie. Ce thème est l’un des quatre axes de campagne retenus par le PS, en cette année d’élections fédérales.

«Ne payer que 10% du revenu pour s’acquitter de sa prime maladie est une vraie révolution à nos yeux», a affirmé la conseillère nationale Brigitte Crottaz (PS/VD). Deux cantons plafonnent aujourd’hui déjà les primes: les Grisons pour les revenus les plus bas et le Canton de Vaud qui limite le poids des primes à 10% du revenu des ménages depuis janvier. L’initiative du Parti socialiste poursuit le même but, mais va plus loin dans la mise en œuvre.

Une prime de référence chère

Pour les socialistes, les primes payées par un ménage ne devraient donc pas dépasser le 10% du revenu disponible. C’est-à-dire? Le PS ne l’écrit pas noir sur blanc dans son initiative populaire, qu’il a commencé à faire signer mardi matin. Il le précise néanmoins dans un concept de mise en œuvre. Comme dans le canton de Vaud, il y a dès le départ un plafond: les ménages qui gagnent plus de 148’2000 francs par an n’auraient pas droit aux subsides. En dessous de ce plafond, il s’agit de définir le revenu disponible. Pour ce faire, le PS additionne le salaire, toutes les sources de rentrées financières du ménage et un cinquième de la fortune. Il déduit de cette somme les cotisations sociales, les impôts, ainsi qu’un forfait selon la taille de la famille. Le solde représente le revenu disponible à ses yeux.

Là où le modèle du Parti socialiste suisse diffère du modèle vaudois, c’est dans la prime de référence prise en compte pour calculer le droit aux subsides. Pour le PSS, il s’agirait dans tous les cas de la prime d’assurance-maladie standard, avec la franchise à 300 francs – c’est-à-dire la prime la plus chère. «Nous avons choisi un modèle un peu plus ambitieux, c’est normal, explique Reto Wyss, secrétaire central de l’Union syndicale suisse (USS). Je rappelle que le modèle vaudois était né d’un compromis gauche-droite dans le cadre de la RIE III.»

Un coût de 3 à 4 milliards par an

Dans son message datant de 1991, le Conseil fédéral estimait que les primes d’assurance maladie introduites avec la LAMal en 1996 ne devraient pas excéder le 8% du revenu imposable. Selon les calculs du Parti socialiste, limiter les primes à 10% du revenu disponible équivaut à peu près à 8% du revenu imposable pour des ménages avec enfants, et 10% du revenu imposable pour des ménages sans enfants.

Cette initiative d’allégement coûterait 3 à 4 milliards de francs, admet le PS, à raison de deux tiers pour la Confédération et d’un tiers pour cantons. «Tout dépend ensuite de la manière dont elle serait mise en œuvre», précise la conseillère nationale Barbara Gysi (PS/SG). Et la parlementaire de préciser: «Notre ministre des Finances Ueli Maurer a présenté un excédent de 2,9 milliards de francs pour l’année 2018. De l’argent, il y en a.»

Le niveau des primes maladie est selon les baromètres d’opinion qui se succèdent depuis un an l’un des soucis majeurs des Suisses. Le Parti socialiste n’est pas le seul à s’activer sur le sujet. Le PDC a lancé une initiative populaire pour introduire un frein aux coûts de la santé. L’UDC mise sur une déduction fiscale des primes. (24 heures)