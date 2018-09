Les anti-burqa passent un nouveau test à Saint-Gall

Saint-Gall deviendra-il le premier canton alémanique, le deuxième seulement de tout le pays après le Tessin, à interdire la burqa? Réponse ce dimanche: les citoyens sont appelés aux urnes pour dire s’ils veulent inscrire dans la loi une interdiction de se dissimuler le visage dans l’espace public. En novembre dernier, au Grand Conseil, cette «Burkaverbot» passait la rampe d’un cheveu grâce aux votes des élus UDC et PDC. Ulcérées, les sections jeunes des socialistes, des Verts et des Vert’libéraux ont saisi le référendum.

Cette votation sera suivie de près sur la scène fédérale. Le peuple suisse devrait se prononcer l’an prochain sur l’initiative populaire anti-burqa du Comité d’Egerkingen. À Saint-Gall, le débat vif autour du bout de tissu est un avant-goût de la campagne nationale à venir.

Le texte soumis aux Saint-Gallois prévoit que toute personne qui dissimule son visage dans l’espace public et met ainsi en danger «la sécurité publique et la paix religieuse et sociale» peut être amendée. Ses partisans l’assurent, le paragraphe n’a pas été pensé spécifiquement pour les femmes musulmanes. Les hooligans ou manifestants encagoulés figurent aussi au rang de leurs préoccupations. Il n’empêche, les débats au parlement cantonal se sont concentrés sur la burqa.

Interdit partiel insuffisant

Le point de départ de ce projet de loi remonte à 2015 et une polémique autour d’une écolière portant le voile. Chargé par plusieurs motions de réglementer le port de la burqa, le Conseil d’État a proposé d’amender les personnes qui refusent de montrer leur visage lorsqu’elles entrent en contact avec les autorités. Insuffisant aux yeux de l’UDC et du PDC.

Personne ne conteste que croiser une femme en burqa ou en niqab dans les rues de Saint-Gall demeure exceptionnel. Lorsque c’est le cas, il s’agit de touristes. Les défenseurs du projet jugent toutefois essentiel d’agir avant que la situation n’évolue. Ils voient dans l’interdit une mesure préventive visant un vêtement contraire aux valeurs occidentales. «Il faut des règles pour garantir un vivre-ensemble pacifique. Ici, les gens se rencontrent sans se cacher, c’est une de nos valeurs fondamentales», commente Patrick Dürr, président du PDC cantonal, qui ne craint pas que son parti soit taxé d’islamophobie. Les détracteurs de la burqa souhaitent par ailleurs envoyer un signal clair contre toute forme d’extrémisme et de discrimination.

Le Conseil d’État, le PLR, le PS, les Verts et les Vert’libéraux s’opposent à cette loi jugée inutile. «Son seul effet sera qu’un cambrioleur de banque, en plus d’écoper d’une peine de prison, devra payer une amende parce qu’il avait le visage dissimulé», a raillé le ministre socialiste Fredy Fässler.

Dans leur argumentaire, les opposants critiquent un faux problème soulevé par l’UDC et le PDC, accusés de faire de la politique spectacle et de vouloir exacerber les peurs des citoyens dans un but politique. Ils voient dans l’interdit une mesure superflue alors que la loi saint-galloise prévoit déjà des sanctions à l’encontre de personnes qui se dissimulent le visage lors de démonstrations ou de manifestations tels que des matches de foot. Ils refusent par ailleurs d’imposer aux femmes une consigne vestimentaire, pratique jugée moyenâgeuse qui ne fera qu’accentuer l’isolement plutôt que de l’intégration. Enfin, la loi est jugée inapplicable. Contrairement à son pendant tessinois, elle ne prévoit pas une interdiction générale: une amende ne peut être infligée que lorsque la police constate qu’une personne qui se dissimule le visage pose un danger sécuritaire. Quand est-ce le cas pour une femme portant la burqa ou le niqab? La loi n’apporte pas de réponse; ses détracteurs redoutent des sanctions imprévisibles et arbitraires.

Peu de contraventions

L’an dernier, dans le canton de Glaris, la Landsgemeinde n’a pas voulu d‘une interdiction de se dissimuler le visage. Les anti-burqa n’ont pour l’heure eu du succès qu’au Tessin. Votée en 2013 et en vigueur depuis deux ans, l’interdiction tessinoise a surtout conduit à amender des fans de football. Quant aux femmes voilées qui ont reçu une contravention, elles sont très peu nombreuses. (24 heures)