Les juges européens mettent le holà aux «nouveaux OGM»

Ce jugement était très attendu. Dans l’Union européenne (UE), mais aussi en Suisse. La Cour de justice de l’UE a rendu mercredi un arrêt dans lequel elle considère que les organismes obtenus avec des nouvelles méthodes (dites de mutagenèse) constituent des organismes génétiquement modifiés (OGM) et sont donc soumis aux mêmes règles que ceux qui les ont précédés. Malgré les termes scientifiques, cette décision a des conséquences très concrètes sur le contenu de nos assiettes.

A lire aussi : Edito : Les Suisses ne voudront pas des nouveaux OGM

L’arrêt porte sur des techniques développées ces cinq dernières années. Alors que dans les OGM classiques on introduisait dans un organisme un gène extérieur (par exemple un gène de ver luisant dans un autre organisme), il s’agit ici de modifier l’ADN de façon ciblée sans recourir à un agent extérieur. Outre-Atlantique, des champignons ont ainsi été transformés pour que leur chair brunisse moins facilement. Dans les nouveaux produits, on a supprimé des gènes à l’origine de cette modification.

Conflit français

Ces techniques posent une question: produisent-elles des OGM? Les uns soulignent qu’on traficote l’ADN en plusieurs endroits, ce qui n’arriverait pas naturellement. «Une abeille peut transporter du pollen, mais pas couper des morceaux de gènes», résume Isabelle Chevalley, présidente de l’Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique.

En face, on répond que de telles modifications peuvent se produire dans la nature grâce au hasard, et que l’homme a de tout temps transformé les propriétés de certaines plantes. Ces techniques sont plus ciblées que celle traditionnelle. Finalement, pour reprendre l’exemple du champignon, il ne contient pas de gènes provenant d’une autre plante, même après sa transformation.

La Cour de justice de l’UE devait trancher un conflit entre l’État français et la Confédération paysanne. Le syndicat s’opposait à une nouvelle réglementation qui exemptait les organismes obtenus avec les nouvelles techniques des obligations imposées aux OGM.

Décision attendue en Suisse

Ce débat fait également rage en Suisse. L’Association des petits paysans et l’Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique ont lancé en mars une pétition demandant de réguler ces techniques, pour éviter que «les OGM ne soient introduits par la petite porte». Elle a réuni quelque 20 000 signatures.

À Berne, un groupe de travail se penche actuellement sur le sujet et doit présenter un projet au Conseil fédéral, qui devrait rendre une décision en fin d’année.

L’enjeu est important. Si ces produits sont assimilés à des OGM, ils seront soumis à la loi sur le génie génétique. Avec le moratoire courant jusqu’en 2021, leur culture sera interdite dans notre pays. «Et nous ne commercialisons pas de produits alimentaires OGM provenant de l’étranger», précise Markus Hardegger, de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

La décision européenne apporte de l’eau au moulin des anti-OGM helvétiques. Isabelle Chevalley salue une «très bonne nouvelle». «Les consommateurs ne veulent pas des OGM, commente la conseillère nationale Vert’libérale vaudoise. Les partisans de ces nouvelles techniques essaient de nous faire croire qu’ils n’en produisent pas. Là, ils seront obligés de respecter les règles qui protègent les consommateurs. C’est la moindre des choses!»

Dans leurs communiqués diffusés mercredi, l’Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique et l’Association des petits paysans regrettent néanmoins qu’une grande liberté soit laissée aux différents pays membres quant à la réglementation à adopter face à ces produits.

«Cette prudence excessive est absurde.»

Et la Suisse, là-dedans? Selon Isabelle Chevalley, elle ne pourra pas faire cavalier seul. «Cette décision européenne était attendue parce qu’elle va déterminer la suite des événements dans notre pays.» Markus Hardegger se montre plus prudent, mais ne dit pas franchement autre chose: «En principe, nous avons la même base légale que l’UE, rappelle le spécialiste de l’OFAG. Mais je ne peux pas dire quelle sera la position du Conseil fédéral.»

L’ancien conseiller national Jacques Neirynck (PDC/VD), qui s’est opposé au moratoire actuel, soupire. «Il est probable que la Suisse ajoutera une ligne dans la liste des produits interdits parce qu’on considère que ce sont des OGM, mais cette prudence excessive est absurde.» Selon le démocrate-chrétien, de tels changements peuvent se produire dans la nature. «Nous sommes tous des OGM. Sinon, nous serions encore des bactéries!» s’exclame-t-il.

Avant de conclure par un avertissement: «Ce débat sur les OGM est pourri depuis le départ. On essaie de fournir une définition claire de ces produits et on place la frontière de plus en plus loin. Mais nous risquons de nous enfermer dans nos contradictions.» (24 heures)